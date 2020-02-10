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10 Şubat 2020 Pazartesi 17:03

Malatyalı Sporcular Wushu Kung-fu Şampiyonasında 37 Madalya Kazandı

Türkiye Wushu kung-fu şampiyonası 03-13 şubat 2020 tarihleri arasında Antalya'da devam eden şampiyonaya Malatya'dan 1 idareci 2 Antrenör 37 Sporcu katıldı.

Malatyalı Sporcular Wushu Kung-fu Şampiyonasında 37 Madalya Kazandı
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Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan YAVUZ şampiyona ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;" Malatya olarak 2020 yılında yapılacak olan tüm yarışmalara iyi hazırlandık. Türkiye Wushu kung-fu şampiyonasına 1300 sporcu katıldı. Türkiye Wushu kung-fu şampiyonası çok başarılı geçti. Tarihte ilk defa bu kadar çok madalya kazandık. Gençlere örnek olmak için ve Gençlere sporu teşvik etmek için ben de bu şampiyona ya katıldım ve birinci oldum. Belki Gençlere uğurlu geldik. Bol bir madalyalı bir şampiyona geçirdik. Malatya'dan 37 sporcuyla katıldığımız şampiyonada Tao branşında 4 Birincilik 7 ikincilik 22 Üçüncülük Sanda da ise 1 ikincilik 3 Üçüncülük ile toplam 37 madalya kazanıldı. Tarihte ilk defa bu kadar başarılı ve madalya dolu bir şampiyona geçirmiş olduk. Katılım sağlayan Antrenör ve tüm sporculara başarılarından dolayı tebrik ederim dedi."

Sporcular serbest sitil ve farklı 3 yarışta madalya aldılar.

TAO DA DERECE YAPAN SPORCULAR:

Miraç ÖZGENEL 1.

Mertcan YAVUZ 1.

Eda KESKİN 1.

Ramazan YAVUZ 1.

Berat ÖZGENEL 2.

ÇagatayKOÇHAN 2.

OmerEFE 2.

Miraç ÖZGENEL 2.

Abdullah YAVUZ 2.

Yusuf ÖZGENEL 2.

Tuba YAVUZ 2.

Onur ÖZKAYA 3.

Berat ÖZGENEL 3.

Mirac ÖZGENEL iki kere 3.

Hasan Sait AYDIN 3.

Mertcan YAVUZ 3.

Mirac YAVUZ 3.

Burak ALTUĞ iki kere 3.

Cagatay KOÇHAN iki kere 3.

Emre IŞIK iki kere 3.

Mirac KESKİN 3.

Sueda AKGÜN 3.

Songul Sude KESKİN 3.

Fatmanur ÖZKAYA 3.

Melike YAVUZ 3.

Yusuf ÖZGENEL 3.

Bülent YAVUZ 3.

Burak EVCİ 3.

Osman zeki EVCİ 3.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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