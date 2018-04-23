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23 Nisan 2018 Pazartesi 16:37

Malatyaspor USA, ligin bitimine 3 hafta kala avantaj yakaladı

Amerika’da yaşayan Malatyalıların kurduğu Malatyaspor USA, ligin bitimine haftalar kala sahasında Bronx Supreme FC takımını 3-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Malatyaspor USA, ligin bitimine 3 hafta kala avantaj yakaladı
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Amerika Cosmopolitan Soccer Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Bronx Supreme FC ile karşılaştı. Rakibi karşısında etkili bir futbol sergileyen Malatyaspor USA, rakibini 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti.

Malatyaspor USA’in Bronx Supreme FC karşısında gollerini 17 ve 62. dakikalarda kaptan Kemal Gürler, 88. dakikada ise Ronald Kufioin kaydetti.

Malatyaspor USA, aldığı galibiyetle şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaşırken, bitime 3 hafta kala da önemli bir avantaj yakalamış oldu.

“Kupayı ünlü Times Meydanı’nda kaldıracağız”

Kulüp Başkanı Teoman Mutlu, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştıklarını söyleyerek, “Şampiyonluk için geri sayıma başladık. Son 3 maçımız kaldı artık. Onları da alıp, nasipse şampiyonluk kupasını kaldıracağız. Amerika, bir Türk takımının başarısını izleyecek. İnşallah Times Meydanı’nda kupayı kaldıracağız. Malatyalılara buradan bu büyük onuru yaşatacağız. Tüm hemşehrilerimin dualarının bizlerle olduğuna hiç şüphemiz yok” diye konuştu.



İHA
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