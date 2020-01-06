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06 Ocak 2020 Pazartesi 16:47

Melike Gülşen’in Başarısı Konuşuluyor

Malatyalı Melike Gülşen’in Karate de Aldığı Başarısı Konuşulmaya Devam Ediyor. Birliğin beraberliğin olduğu yerde mutlaka başarı vardır ve işte başarının sırı Malatyalı Melike Gülşen’in oldu. Melike Gülşen, 10 yaşında Malatya’ya madalya kazandırdı.

Melike Gülşen'in Başarısı Konuşuluyor
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İstanbul wow otelde 3-5 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenen 33. Uluslararası Boğaziçi (international) karate turnuvasında 10 yaş gurubunda Melike Gülşen komite de birinci oldu.

Küçük yaşta büyük başarılara imza atmayı hedefleyen Melike Gülşen Malatyamıza altın madalya kazanarak derece getirmiştir. Altın adamlar spor kulübü Ferdi sporcusu olan Melike Gülşen Barguzu ortaokul 5 sınıf öğrencisidir. Malatyalı Melike Gülşen’in Karatede Aldığı Başarısında emeği olan başta Antrenörü Sedat Turgut ve milli sporcumuz Caner Aygörene, Barguzu ortaokul müdürü Abdulvahap Arslan , beden eğitimi öğretmeni Ruken Lüleye ve emeklerinden ve desteklerinden ötürü teşekkür ederiz.

İstanbul wow otelde 3-5 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenen 33. Uluslararası Boğaziçi (international) karate turnuvasında kumite 10 yaş gurubunda Melike Gülşen, derece yapmasından dolayı Melike Gülşen’in Babası Muhammet Kemal Gülşen, duygulanarak şöyle dedi. Baba Muhammet Kemal Gülşen, Kızım Melike Gülşen’in bu başarısı bizler olduğu kadar Malatyalıların takdirini kazanmıştır ve bizleri duygulandırmıştır. Kızım Melike’nin bu başarısından emeği geçen başta Antrenörü Sedat Turgut ve milli sporcumuz Caner Aygörene, Barguzu ortaokul müdürü Abdulvahap Arslan, beden eğitimi öğretmeni Ruken Lüleye, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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