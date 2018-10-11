Spor-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 12:03

M.Yeşilyurt Belediyespor’da 1920 Maraş maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor ligin 4. haftasında pazar günü sahasında oynayacağı 1920 Maraş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

M.Yeşilyurt Belediyespor'da 1920 Maraş maçı hazırlıkları sürüyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Geçen hafta deplasmanda 11 Nisan karşısında 0-0’lık sonuçla ayrılan Malatya ekibinde kaçan 2 puanın üzüntüsü yaşanıyor. Teknik direktör Hayati Palancı ve yardımları nezaretinde Yeşiltepe tesislerinde çalışan mavi beyazlılarda, tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Düz koşunun ardından taktik bir gerçekleştiren mavi beyazlılarda Hayati Palancı, antrenmanın başında kısa bir konuşma yaparak futbolcularından 11 Nisan maçını unutmalarını istedi.

“Bu maçı kazanıp, hedefimiz doğrultusunda ilerlemek istiyoruz”

Antrenman öncesi ise basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Palancı, Ligin birçok şeye gebe olduğunu belirterek, “Ligin ilk 2 haftasında kazandığımız maçlar iyi başlangıç açısından önemliydi. Ancak geçen haftaki 11 Nisan maçında kazanamadığımız için çok üzgünüm. O maç her şeyiyle sizin hakkınızdı. Kaçırdığımız önem gol pozisyonları var. Bunların birini atsak daha farklı olurdu. Biz orada da ne kadar kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik. Şimdi o maç geride kaldı. Önümüzde yine her şeyiyle zor geçmesi muhtemel bir 1920 Maraş maçı var. Bu maçı kazanıp, hedefimiz doğrultusunda ilerlemek istiyoruz. Bu anlamda futbolcularıma sonuna kadar güveniyorum” diye konuştu.

Ligin 4. Haftasında Malatya’da oynanacak Malatya Yeşilyurt Belediyespor - 1920 Maraş karşılaşması 14 Ekim Pazar günü saat 15.00’te oynanacak.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku