Online bahis siteleri, hizmet verdikleri ülkelere göre bahis seçeneklerini oluşturmaktadır. Ülkemizde hizmet veren Restbet bahis sitesi uluslararası hizmet veren bir oyun sitesi olduğu için tüm bahis seçeneklerine yer vermektedir. Bahis bölümünde, basketbol bahislerine yer vererek, bahis severlerin birçok ligdeki basketbol maçları için bahis oynamalarını sağlıyor. Dünyanın en iyi basketbol ligi olan NBA karşılaşma saatleri ülkemiz saat dilimine göre genellikle gece saatlerine denk gelmektedir.

Türk NBA Severler

Türk bahis severler Restbet yeni adres bilgisini kullanarak, üyelik hesapları üzerinden basketbol ve diğer bahis oyunlarını oynayabiliyorlar. NBA basketbol maçlarını canlı takip etmek isteyen Türk NBA severler 01:00 ile 06:00 saatleri arasında oynanan karşılaşmaları izleyebiliyor. NBA Amerika basketbol ligi olduğu ve maçlar Amerika’da oynandığı için ülkemize göre maç saatleri o saat aralığına denk gelmektedir.

NBA Maçları Saat Kaçta ve Hangi Kanalda

NBA 2019/20 sezonu karşılaşmaları genel olarak Türkiye saati ile 01:00 – 06:00 arasında oynanmaktadır. Türkiye’de gece geç saatlere denk geldiği için basketbol severlerin tamamı tarafından canlı olarak takip edilemese de gerçek NBA severler tarafından kaçırılmadan naklen izleniyor. NBA karşılaşmalarını naklen izlemek isteyen basketbol severler bu yıl Saran Medya bünyesinde bulunan S Sport 1 ve S Sport Plus kanallarını tercih edecekler. Bunların yanında NBA karşılaşmalarının naklen yayınları Tivibu, Turkcell TV Plus, Digiturk ve Dsmart platformlarında yer alan NBA TV’den de izlenebilir. İnternet bağlantısı olan ancak bu kanalların hiçbirine ulaşamayan basketbol ve NBA severler Restizle canlı yayın sitesinden de 2019 sezonunda NBA karşılaşmalarını canlı olarak izleyebilirler.

NBA Bahisleri

Bahis oyunları, online olarak oynanmaya başladıktan sonra, seçenekler çoğalmıştır. Restbet güncel giriş adresi üzerinden ülkemizde vermiş olduğu hizmetlerinde, üyelerine farklı spor dallarında bahis seçenekleri sunuyor.

Spor bahisleri bölümünde yer alan bahis seçeneklerinin bazıları şunlardır;

Basketbol

Futbol

Tenis

Boks

Golf

Bilardo

Satranç

Dart

E-sport

Ragbi

Motor sporları

At yarışı

Badminton

Bu listeye bilinen tüm spor dallarını eklemek mümkündür. Futbol genelde ilk tercih olsa da sonrasında gelen basketbol branşı için de en önemli alan NBA karşılaşmaları olmaktadır.