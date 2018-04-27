Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2017-2018 faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Kız-Erkek Voleybol Yarı Final Şampiyonası Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen açılış seremonisi ile başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hatay, Kayseri, Ankara, Adıyaman, Bingöl, Elazığ, İstanbul, Mardin ve Kahramanmaraş’tan gelen toplam 15 takım 26-29 Nisan tarihlerinde Atatürk ve Battalgazi spor salonlarında grup birinciliği için mücadele edecekler. Yarı final maçları 29 Nisan Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacaklar.

Şampiyonada şuana kadar alınan toplu sonuçlar ise şöyle:

Yıldız Erkekler

26 Nisan Perşembe: Van 0-3 K.K.T.C, Bingöl 3-0 Elazığ, İstanbul 3-0 Kahramanmaraş, Mardin 0-3 Malatya

27 Nisan Cuma: Van 3-0 Elazığ, K.K.T.C 3-0 Bingöl, İstanbul 3-0 Malatya, Kahramanmaraş-Mardin

Yıldız Kızlar

26 Nisan Perşembe: K.K.T.C 0-3 Ankara, Hatay 0-3 Kayseri, Adıyaman 0-3 İstanbul

27 Nisan Cuma: K.K.T.C 0-3 Kayseri

İHA