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27 Nisan 2018 Cuma 16:08

Okullararası Yıldız Kız-Erkek Voleybol Yarı Final Şampiyonası

Okullararası Yıldız Kız-Erkek Voleybol Yarı Final Şampiyonası başladı. Türkiye genelinden 8 kız 7 erkek voleybol takımının katıldığı turnuvada gruplarını birinci olarak bitirecek takımlar Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak.

Okullararası Yıldız Kız-Erkek Voleybol Yarı Final Şampiyonası
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2017-2018 faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Kız-Erkek Voleybol Yarı Final Şampiyonası Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen açılış seremonisi ile başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hatay, Kayseri, Ankara, Adıyaman, Bingöl, Elazığ, İstanbul, Mardin ve Kahramanmaraş’tan gelen toplam 15 takım 26-29 Nisan tarihlerinde Atatürk ve Battalgazi spor salonlarında grup birinciliği için mücadele edecekler. Yarı final maçları 29 Nisan Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacaklar.

Şampiyonada şuana kadar alınan toplu sonuçlar ise şöyle:

Yıldız Erkekler

26 Nisan Perşembe: Van 0-3 K.K.T.C, Bingöl 3-0 Elazığ, İstanbul 3-0 Kahramanmaraş, Mardin 0-3 Malatya

27 Nisan Cuma: Van 3-0 Elazığ, K.K.T.C 3-0 Bingöl, İstanbul 3-0 Malatya, Kahramanmaraş-Mardin

Yıldız Kızlar

26 Nisan Perşembe: K.K.T.C 0-3 Ankara, Hatay 0-3 Kayseri, Adıyaman 0-3 İstanbul

27 Nisan Cuma: K.K.T.C 0-3 Kayseri



İHA
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