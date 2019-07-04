Olimpik Açık Yüzme Havuzu Haftanın Altı Günü Hizmet Verecek

Turgut Özal Tabiat Parkında bulunan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait tam olimpik Açık Yüzme Havuzuna vatandaşlar sıcak yaz günlerinde büyük ilgi gösteriyor.
Okulların yaz tatiline girmesinin ardından serinlemek isteyenlerin ilk başvurduğu adres olan Olimpik Açık Yüzme Havuzu vatandaşlara haftanın altı günü hizmet veriyor. Pazartesi günleri genel temizlik yapıldığından kapalı olduğu bildirildi.
Olimpik Havuzun, Cuma günlerinin ise sadece bayanlara açık olacağı, cuma günü görevli personelin tamamının bayanlardan oluşacağı belirtildi.
Orduzu mevkii Turgut Özal Tabiat Parkında bulunan, Olimpik Açık Yüzme Havuzunun yaz boyunca halka açık gün ve saatleri aşağıdaki gibidir.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)