Olimpik Açık Yüzme Havuzu Haftanın Altı Günü Hizmet Verecek

Cuma =15:30 ile 19:00 Saatleri arası ( Sadece Bayanlara )

Cuma =15:30 ile 19:00 Saatleri arası ( Sadece Bayanlara )

Cuma =15:30 ile 19:00 Saatleri arası ( Sadece Bayanlara )

Cuma =15:30 ile 19:00 Saatleri arası ( Sadece Bayanlara )

Olimpik Havuzun, Cuma günlerinin ise sadece bayanlara açık olacağı, cuma günü görevli personelin tamamının bayanlardan oluşacağı belirtildi.

Okulların yaz tatiline girmesinin ardından serinlemek isteyenlerin ilk başvurduğu adres olan Olimpik Açık Yüzme Havuzu vatandaşlara haftanın altı günü hizmet veriyor. Pazartesi günleri genel temizlik yapıldığından kapalı olduğu bildirildi.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Olimpik Açık Yüzme Havuzunun halka açık gün ve saatlerini belirleyerek, programı kamuoyuyla paylaştı.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.