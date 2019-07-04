Spor-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:33

Olimpik Açık Yüzme Havuzu Haftanın Altı Günü Hizmet Verecek

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Olimpik Açık Yüzme Havuzunun halka açık gün ve saatlerini belirleyerek, programı kamuoyuyla paylaştı.

Olimpik Açık Yüzme Havuzu Haftanın Altı Günü Hizmet Verecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Turgut Özal Tabiat Parkında bulunan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait tam olimpik Açık Yüzme Havuzuna vatandaşlar sıcak yaz günlerinde büyük ilgi gösteriyor.

Okulların yaz tatiline girmesinin ardından serinlemek isteyenlerin ilk başvurduğu adres olan Olimpik Açık Yüzme Havuzu vatandaşlara haftanın altı günü hizmet veriyor. Pazartesi günleri genel temizlik yapıldığından kapalı olduğu bildirildi. 

Olimpik Havuzun, Cuma günlerinin ise sadece bayanlara açık olacağı, cuma günü görevli personelin tamamının bayanlardan oluşacağı belirtildi.

Orduzu mevkii Turgut Özal Tabiat Parkında bulunan, Olimpik Açık Yüzme Havuzunun yaz boyunca halka açık gün ve saatleri aşağıdaki gibidir.
 

Pazartesi =GENEL TEMİZLİK (KAPALI)
Salı =15:30 ile 19:00 Saatleri arası Halka Açık
Çarşamba =15:30 ile 19:00 Saatleri arası Halka Açık
Perşembe =15:30 ile 19:00 Saatleri arası Halka Açık
Cuma =15:30 ile 19:00 Saatleri arası (Sadece Bayanlara)
Cumartesi =15:30 ile 19:00 Saatleri arası Halka Açık
Pazar =15:30 ile 19:00 Saatleri arası Halka Açık


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilyurt Belediyesi Spor Okulu Yüzme Eğitimleri Portatif Havuzlarda Başladı Yeşilyurt Belediyesi Spor Okulu Yüzme Eğitimleri...
Malatya Muaythai’de 5 Madalya Aldı Malatya Muaythai’de 5 Madalya Aldı
Başkan Güder, ‘‘Hepimizin Amacı Sağlıklı Bir Malatya’yı Oluşturmak’’ Başkan Güder, ‘‘Hepimizin Amacı Sağlıklı...
Başkan Çınar, Erkek Voleybol A Milli Takımını Misafir Etti Başkan Çınar, Erkek Voleybol A Milli Takımını...
Başkan Çınar, Şampiyon Yeşilyurt Belediyespor’u İftar Yemeğinde Ağırladı Başkan Çınar, Şampiyon Yeşilyurt Belediyespor’u...
Başkan Çınar, ''Alın Teriyle Kazanılmış Hak Edilen Bir Zafer'' Başkan Çınar, ''Alın Teriyle Kazanılmış...
Yukarı Çık

Yeşilyurt Belediyesi Spor Okulu Yüzme Eğitimleri...
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İki farklı okulumuzun bahçesinde kurduğumuz portatif havuzlarda...

Haberi Oku