Spor-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 14:47

Özel sporcular derbiyi statta izleyecek

Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü özel sporcuları, Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini statta izleyecek.

Özel sporcular derbiyi statta izleyecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sosyal Politikalar Genel Başkanlığı’nın girişimleri ve Galatasaray Kulübü’nün destekleriyle 30 kişilik özel çocuklar kafilesi, ilk kez görecekleri İstanbul’da Galatasaray-Beşiktaş derbisini de statta izleme fırsatı bulacak.

Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü Antrenörü Ali Karaca, yaptığı açıklamada özel çocuklar için unutulmaz bir anı olacağını ifade etti. Organizasyonun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Karaca, “Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü özel sporcuları Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini statta izleyecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sosyal Politikalar Genel Başkanlığı’nın girişimleri ve Galatasaray Kulübü’nün destekleriyle 30 kişilik özel çocuklar kafilemiz İstanbul’a gidecektir. Tabii bu çocuklarımız ilk kez görecekleri İstanbul’da bir de Galatasaray-Beşiktaş derbisini izleyecekler. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki onlar için inanılmaz bir anı olacaktır” diye konuştu.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku