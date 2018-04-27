Özel sporcular derbiyi statta izleyecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sosyal Politikalar Genel Başkanlığı’nın girişimleri ve Galatasaray Kulübü’nün destekleriyle 30 kişilik özel çocuklar kafilesi, ilk kez görecekleri İstanbul’da Galatasaray-Beşiktaş derbisini de statta izleme fırsatı bulacak.

Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü Antrenörü Ali Karaca, yaptığı açıklamada özel çocuklar için unutulmaz bir anı olacağını ifade etti. Organizasyonun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Karaca, “Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü özel sporcuları Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini statta izleyecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sosyal Politikalar Genel Başkanlığı’nın girişimleri ve Galatasaray Kulübü’nün destekleriyle 30 kişilik özel çocuklar kafilemiz İstanbul’a gidecektir. Tabii bu çocuklarımız ilk kez görecekleri İstanbul’da bir de Galatasaray-Beşiktaş derbisini izleyecekler. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki onlar için inanılmaz bir anı olacaktır” diye konuştu.

İHA