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25 Nisan 2018 Çarşamba 13:44

Pütürge Belediyespor maçlarını Pütürge’de oynamak istiyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) yeni takımı Pütürge Belediyespor, yeni sezonda maçlarını Pütürge’de oynamak istiyor.

Pütürge Belediyespor maçlarını Pütürge'de oynamak istiyor
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Önümüzdeki yılın çalışmalarına erken başlayan Malatya ekibi, teknik heyet arayışlarını sürdürürken, Kulüp Başkanı Necmettin Akdağ yaptığı açıklamada antrenör arayışlarının sürdüğünü kaydetti.

Akdağ, yeni sezonda maçlarını kendi sahalarında oynamak istediklerini, bunun için gereken çalışmaları yapacaklarını ifade etti.

Yeni sezonda hedeflerinin 3.lige çıkmak olduğunu aktaran Akdağ, “Uzun ve yorucu bir sezonun ardından Allah’a şükür şampiyon olduk. Sevincimizi yaşadık ve artık yeni sezonu düşünmeye başladık. Açık konuşuyorum Pütürge’nin hedefi 3.lig. Bu doğrultuda adımlar atacağız. Gerek belediye başkanımız, gerekse de Pütürgeli değerli iş adamlarımızın bize sundukları katkılar için her zaman minnettar olduğumuz ifade ettik. Bu katkılarla inşallah Pütürge’miz daha büyük başarılara imza atacaktır” dedi.

Akdağ, yeni sezonda maçlarını kendi sahalarında oynamak istediklerini de belirterek, şöyle konuştu:

“Biz maçlarımızı kendi sahamızda oynayıp, ilçemizle bütünleşmek istiyoruz. Bu anlamda da gerekli çalışmaları yapacağız. Eğer bu düşüncemiz gerçekleşmese de maçlarımızı Yeşiltepe’de oynarız. Sonuçta Malatya takımıyız” diye konuştu.



İHA
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