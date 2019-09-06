Şampiyon Sporcu Fatma Uygur Malatya’nın Gururudur

23-25 Ağustos 2019 tarihlerinde Rize Yenişehir Spor Salonunda yapılan. Karadeniz Ve Hazar Ülkeleri Uluslararası Karate Şampiyonasına Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Kazakistan, Ukrayna, Rusya, Moldova, İran’dan 1500 yakın sporcu katılımı ile yapılan şampiyonada genç bayanlar +59 kg 'da şampiyon olarak üste üstte Üçüncü kez Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Uluslararası Karate Şampiyonasında sıkletinde birinci olan Malatyalı Milli Karateci Fatma Uygur ve antrenörü aynı zamanda Babası Zeki Uygur Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan 'I makamında ziyaret ederek günün anısına belediye başkanına Karate kıyafeti hediye etti.

Malatya’nın Gururu Olan Türkiye Şampiyonu Milli Sporcu Fatma Uygur , Bir Malatya’lı olarak Malatya’mızın ve Ülkemizi tüm Dünya Müsabakalarında gururla temsil ettim etmeye devam edeceğim. Bana desteklerini esirgemeyen Başta Antrenörüm olan Babam Zeki Uygur ve Aileme , Benim buralara gelmemde olan herkese ve asla desteklerini benden esirgemeyen Malatya halkına ve bizleri bugün burada kabul eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan 'a çok teşekkür ediyorum dedi.

Şampiyon Sporcunun Antrenörü Zeki Uygur ise başkanımızın bu yoğun programına rağmen bize zaman ayırması sporcumuza büyük moral olmuştur kendisine çok teşekkür ederiz. İnşallah Kızımız bundan sonraki Şampiyonalarda da Türk Bayrağını en üstlerde dalgalandıracak ve gururla Tüm Dünya’ya İstiklal Marşımızı dinletecektir dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Malatya’yı her müsabakada gururla temsil eden Malatya’lı Şampiyon Milli Sporcu Fatma Uygur’u başarısından dolayı tebrik etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)