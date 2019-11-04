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04 Kasım 2019 Pazartesi 13:11

Şehit Yarbay Songül Yakut Anısına Halı Saha Futbol Turnuvası Düzenlendi

Malatya Gençlik Federasyonu tarafında organize edilen ‘’Şehit Yarbay Songül Yakut Anısına’’ Halı Saha Turnuvası düzenlendi.

Şehit Yarbay Songül Yakut Anısına Halı Saha Futbol Turnuvası Düzenlendi
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Turnuva ile ilgili açıklama yapan MAGEF Başkanı Ramazan Yavuz şunları söyledi; Malatya Gençlik Federasyonu olarak hemşerimiz ‘’Şehit Yarbay Songül Yakut Anısına’’ Halı Saha Turnuvası düzenledik. Yoğun katılım ile gerçekleşen halı saha turnuvası dostluk ve kardeşlik içerisinde keyifli geçti. Turnuvadan önce tüm şehitler adına kuran-i kerim okundu ve dua edildi. Tüm katılan takımlar ‘’Barış Pınarı Harekât’’ için askerler selamı verdi. Vatan için, bayrak için ve ülkemizin huzuru için canlarını veda eden şehitlerimizi unutmamak için kahramanlarımızı farklı etkinlikler ile anmak en büyük görevimizdir. Şehit olan tüm kahramanlarımızı şükranla, minnetle anıyor ve mekânları cennet olsun dedi.’’

Turnuva eleme şeklinde yapıldı. Turnuvada aynı gün üç müsabaka yapıp final oynayan İnönü Üniversiteli Karma Gençler Şampiyon oldu. Şampiyon olan İnönü Üniversiteli Karma Gençlere eşofman takımı, kupa verildi. Tüm katılımcılara teşekkür belgesi taktim edildi.

Turnuva finalini izlemeye gelen Birlik vakfı başkanı Sadi Ergül Bey şampiyon olan takıma kupa ve eşofman takımı taktim etti.

Aynı zamanda Birlik vakfı başkanı Sadi Ergül Bey turnuvaya katılan gençlere yemek ikram etti.

Şampiyonaya katılan takımlar şöyle:

-Malatya Birlik Vakfı Gençleri

-Yeni Olimpiyat Spor Kulübü

-Ati Spor Kulübü

-Yeşilyurt Ata Sporları Spor Kulübü

-Tatar Spor Kulübü

-İnönü Üniversiteli Karma Gençler

-Liseli Karma Gençler

-Üniversiteli Somali Gençler



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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