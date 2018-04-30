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30 Nisan 2018 Pazartesi 14:55

Teniste dereceye giren heyecan sona erdi

14-15 Nisan 2018 tarihlerinde yapılan 14 Yaş 2x4 Hafta Sonu Turnuvasında Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Ordu illerinden toplam 35 sporcu 2 gün boyunca toplam 84 maç yaptılar.

Teniste dereceye giren heyecan sona erdi
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Yapılan müsabakalar sonucunda erkeklerde 1.Grupta Adana Atlı Spor kulübünden Onat Şendoğan birinci, Ordu’dan Bilal Sertan Kayar İkinci, Erkekler 2.Grupta Adana Atlı Spor kulübünden Arda Arpacı birinci, Adıyaman Tarım Spor Kulübünden Abdullah Efekan Alan ikinci, Erkekler 3. Grupta Kahramanmaraş’tan İbrahim Ağır birinci, Adıyaman Tenis Dağcılık Spor Kulübünden İbrahim Talha Koçyiğit İkinci oldu. Bayanlar 1. Grupta Adıyaman Tarım Spor Kulübünden Ecem Yaren Kılınç birinci, Kahramanmaraş Tenis Spor Kulübünden Pırıl Tümer İkinci, Bayanlar 2. Grupta Kahramanmaraş’tan Şevval Rana Haşap birinci, yine Kahramanmaraş’tan Habibe Rana Özcan İkinci, Bayanlar 3.Grupta Kahramanmaraş’tan Asude Gül Ertürk birinci, Adıyaman Doğa Atıcılık Spor Kulübünden Bengisu Karaçalı ikinci oldu. 16 yaş 2x4 Hafta Sonu Turnuvası da sonuçlandı. Diğer yandan 21-22 Nisan 2018 tarihlerinde yapılan 16yaş 2x4 Hafta Sonu Turnuvası da sonuçlandı. Adana, Ankara, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinden toplam 38 sporcu 2 gün boyunca 72 maç yaptıkları organizasyonda Erkekler 1.Grupta Adana Atlı Spor kulübünden Emre İnal birinci, Ankara’dan Arda Nejat Necipoğlu ikinci, erkekler 2.Grupta Malataya Doğukent İhtisas Spor Kulübünden Birol Bahadır Demirtaş birinci, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden Yusuf Bilge Uyanık ikinci, erkekler 3. Grupta Elazığ’dan İbrahim Enes Ekinci birinci, Adıyaman Tarım Spor Kulübünden Mehmet Sıddık Demir ikinci oldu. Bayanlar 1. Grupta Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden Gülüstan Hurma birinci, Adana’dan Selin Erdal ikinci, bayanlar 2. Grupta Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden Berfin Demir birinci, Adıyaman Belediye Kültürel ve Sportif Faaliyetler Kulübünden Nilsu Sargınalp ikinci oldu. Malatya ve bölge tenisinin gelişimine önemli katkılar sağlıyor. Kulüp başkanı Dr. Ali Acar yaptığı açıklamada 2018 yılı için Türkiye Tenis Federasyonu ulusal turnuva takviminde yer alan 8 ulusal turnuvanın kulüplerine verildiğini ve bu turnuvaların Malatya ve bölge tenisinin gelişimine önemli katkılar sağladığını söyledi.

Bu konuda desteklerini esirgemeyen TTF Başkanı Cengiz Durmuş ve Federasyon yetkililerine teşekkürlerini sunan Ali Acar aynı zamanda yapılan turnuvaların şehrin tanıtımına katkı sağladığını ve şehir dışından gelen sporcu, veli ve antrenörlerin konaklama, yeme, içme, ulaşım ve eğlence gibi sektörlerde şehrin ekonomisine de katkı sağladığını kaydetti.



İHA
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