TMOK’tan İnönü Üniversitesine fair play ödülü

TMOK’un Fair Play düşünce ve davranışını ülke genelinde yayma ve benimsetme amaçlı faaliyetleri kapsamında sürdürdüğü ‘Türkiye Fair Play Ödülleri’ sahiplerini buldu. Sportif Fair Play Tanıtım Dalında Büyük Ödülün Sahibi İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Gör. Hülya Bingöl oldu. Konuyla ilgili konuşan Bingöl “Hayatımın en anlamlı ödülüne layık görüldüğüm için çok gururluyum. Bugünlere gelmemde üzerimde emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu ödülü İnönü Üniversitesine ve Malatya’mıza armağan ediyorum.” dedi.

“İyiye, doğruya, güzele” sloganından yola çıkan TMOK Fair Play Ödülleri ile bu yönde örnek davranışlar sergileyen kişi, kurum ve kuruluşların takdir edilerek toplum nezdinde onurlandırılmaları ve bu suretle başta yetişmekte olan genç kuşaklar olmak üzere insanlarımızın Fair Play davranışları özendirilmesi hedefleniyor.

Fair Play Ödülleri’nin bu yılki sahipleri 22 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul’daki Olimpiyatevinde düzenlenen törenle ödüllerini alacak.

İHA