Turgut Özal Tıp Merkezinde Temizlik gözle görünmeye başladı

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 2018 yılı Temmuz ayında yönetimin değişimi ile temizliğe daha çok itina gösterilerek tüm ortamlarda hijyen ön plana çıktığı görülüyor.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde takip ettiğimiz kadarıyla yaklaşık bir yıldır gözle görünür Temiz bir ortam başladı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Hadisinde buyurduğu gibi "Temizlik İmandadır" Ruhuyla 2018 Temmuz ayında göreve gelen Başhekim Prof Dr Ali Beytur ve İdari Müdürler Tıp Merkezinin Hijyenik bir yapıya kavuşturdular. Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak adımlar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü hijyen demektir. Hijyen özellikle Hastanelerde Birinci ana konudur. Başhekim Prof. Dr. Ali Beytur ve Ekibi Gece gündüz demeden Hastanenin daha iyi yerlerde olması, Vatandaşa daha iyi Hizmet vermesi için 24 saat takip etmesi ve temiz bir Turgut Özal Tıp Merkezi haline dönüştürmesi gerçekten önemli bir husustur. Bu gayretin dahada fazlalaşması umuduyla emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Turgut Özal Tıp Merkezi, hepimizin Gözbebeği ona iyi bakan bu Şehir ve Bölgeye iyi bakmış olur.

MGH - Özel Haber