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12 Temmuz 2019 Cuma 12:03

Türkiye Boks Şampiyonu Vali Baruş’u Ziyaret Etti

Vali Aydın Baruş, Amasya ilinde düzenlenen Üst Minik ve Genç Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonasında derece yaparak birinci olan sporcumuzu makamında kabul etti.

Türkiye Boks Şampiyonu Vali Baruş'u Ziyaret Etti
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Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz beraberinde genç bayanlarda birinci olan Hatice Akbaş ve antrenörü Kerem Akbaş ile birlikte Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret ettiler.

Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz, Amasya’da 02-08.07.2019 tarihleri arasında düzenlenen Üst Minik ve Genç Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonasına Malatya’dan 1 İdareci 2 Antrenör ile 17 Sporcunun katıldığı ve üç sporcumuzun derece yaparak madalya aldığı bilgisini verdi. Ayrıca sporcu Hatice Akbaş’ın 2016 yılı Avrupa Şampiyonluğunun olduğunu bu senede Avrupa Şampiyonasına giderek ülkemizi temsil edeceğini söyledi.

Sporcumuzla gurur duyduğunu ifade eden Vali Aydın Baruş, müsabakada birincilik alarak ilimizi en güzel bir şekilde temsil ettiğiniz için sporcularımızı ve çalıştıran hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum dedi.

Bu sene ilk defa düzenlenen Üst Minikler Türkiye Şampiyonasında üst miniklerde dereceye giren sporcularımızdan milli takım oluşturulacağı, kamp sonrası ağustos ayında Gürcistan'ın başkenti Tiflis’te yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye’yi temsil edecekleri. Genç kadınlarımız da milli takımın kadrosunu oluşturup, kamplarına katılıp Bulgaristan’ın Sofya şehrinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye’yi temsil edecekleri bildirildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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