U-21 Süper Ligi’nde E.Yeni Malatyaspor, T.M. Akhisarspor’u mağlup etti

Geçen hafta deplasmanda lider Beşiktaş karşısında aldığı 2-1’lik galibiyetin ardından bu hafta da sahasında mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı T.M. Akhisarspor karşısında çıkan Malatya ekibi, sahadan 3 puanlar ayrıldı.

Ev sahibi takım Evkur Yeni Malatyaspor’un gollerini 60. dakikada Bilal, 80’de ise Burak kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise 90. dakikada Barış’tan geldi.

Evkur Yeni Malatyaspor maçın 17. dakikasında Burak Kavlak’ın ayağından bir penaltı vuruşundan sonuç alamadı.

“Güzel işlere imza atıyoruz”

Evkur Yeni Malatyaspor Alt Yapı Koordinatörü Levent Doğandemir, iyi oynayarak kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Ligde geçen hafta lider Beşiktaş’ı 2-1 yendiklerini hatırlatarak sözlerine başlayan Doğandemir, “Yeni Malatyaspor olarak oynadığımız futbol ve aldığımız sonuçlarla bu sezona damga vurduğumuzu söyleyebilirim. Geçen hafta lider Beşiktaş karşısında aldığımız galibiyetten sonra bu haftada iyi futbol neticesinde Akhisar’ı yenmemiz sevindirici. Güzel işlere imza atıyoruz. Bu sene ilk kez mücadele etiğimiz Süper Lig’e kolay adapte olduk ve büyük yatırımlar yapan takımlar karşısında iyi bir alt yapı görüntüsü ortaya koyduk” diye konuştu.

İHA