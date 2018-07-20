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20 Temmuz 2018 Cuma 15:34

U12 Ligi’nde ikinci hafta geride kaldı

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) ile Futbol Malatya İl Temsilciliği tarafından organize edilen U12 Futbol Ligi’nde ikinci hafta karşılaşmaları oynandı.

U12 Ligi'nde ikinci hafta geride kaldı
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Anadolu Selçuklu, Malatya Galataspor, Yeni Malatyaspor, Kaldırımgücü, Adafı Kartalspor, Erkenek Hürriyet, Karakavakspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor’un yer aldığı U12 Futbol Ligi’nde ikinci hafta heyecanı yaşandı.

Yeşiltepe 1 nolu saha ve Ampute Futbol Sahası’nda oynanan birinci hafta karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı:

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Yeni Malatyaspor: 0-8, Malatya Galataspor-Karakavakspor: 1-0, Erkenek Hürriyet-Anadolu Selçuklu: 4-7, Kaldırımgücü-Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor: 2-6 Adafı Kartalspor-bay.



İHA
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