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24 Eylül 2021 Cuma 22:02

Yeni Malatyaspor’lu futbolcularla bir araya geldiler

Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu, 3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneği ve Malatyaspor Derebeyler Taraftarlar Derneği organizasyonunda engelli çocuklar Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’lu futbolcularla bir araya geldiler.

Yeni Malatyaspor'lu futbolcularla bir araya geldiler
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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Nurettin Soykan Tesisleri’nde bir araya gelen çocuklar ve futbolcular ile bol bol fotoğraf çekip, sohbet ettiler.

Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi ve 3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Naile Altuntaş, okul sezonu öncesi çocuklara güzel bir sürpriz yapmak ve onların güzel bir gün geçirmelerine katkı sunmak amacıyla bu organizasyonu düzenlediklerini söyledi. Engelli çocukların özel çocuklar olduğunu ifade eden Altuntaş, “ Bu özel çocuklarımızı ne kadar mutlu edebilirsek bizler de o kadar mutlu olacağız. Gönlü güzel futbolcu arkadaşlarımıza, teknik heyetimize ve Derebeyler Taraftarlar Derneği’ne çok teşekkür ediyorum. Yeni sezonda Malatya spor’umuza başarılar diliyorum” dedi.

Malatyaspor Derebeyler Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya, engelli çocukları mutlu etmek için düzenlenen programın çok özel ve anlamlı olduğunu söyleyerek, sosyal sorumluluk çalışmalarına her daim destek verdiklerini belirtti.   Kaya,  organizasyonda emeği geçen herkese ve Yeni Malatyaspor futbolcularına teşekkür ederek, “Malatyaspor bizim değerimiz. Başka Malatya yok, başka Malatyaspor yok” dedi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, çok güzel bir gün yaşadıklarını söyleyerek, “ Sevgi bambaşka bir şey. Sevgi para ile ölçülmez. Bu da bir sevgi gösterisidir. Çok mutlu olduk. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Futbolcusu Adem Büyük, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “ Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Her daim sizin gibi özel ve güzel insanların yanındayız, destekçileriyiz” dedi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Futbolcusu Semih Kaya, yapılan ziyaretin çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, “ Sizlerin güzel enerjisini hissediyoruz. Ne mutlu bizlere sizin gibi güzel insanlarla tanıştık” dedi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Futbolcusu Wallace Fortuna dos Santos, çocuklardan almış oldukları pozitif enerjiyi kelimeler ile anlatmanın imkansız olduğunu söyleyerek, “ Sezon sonuna kadar sizler, bizler ve tüm Malatya olarak mutlu olacağımızdan hiç şüphemiz yok” dedi.

Engelli çocuklar ve aileleri de yapılan organizasyondan duydukları memnuniyeti ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

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