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25 Kasım 2019 Pazartesi 11:57

Yeşilkonaklar, Gençlik Ve Kültür Merkezleri Arasında Satranç Turnuvası Düzenlendi

Yeşilyurt Belediyesinin kültürel, sosyal ve eğitim hizmetlerini vatandaşlara ulaştırdığı Yeşilkonaklar, Gençlik ve Kültür Merkezlerinde eğitim gören öğrenciler arasında satranç turnuvası düzenlendi.

Yeşilkonaklar, Gençlik Ve Kültür Merkezleri Arasında Satranç Turnuvası Düzenlendi
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GÜNDÜZBEY YEŞİLKONAK’TA SATRANÇ TURNUVASI HEYECANI

2019-2020 Eğitim-Öğretim dönemine verilen 10 günlük arada öğrencilerin zihinsel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla Gündüzbey Yeşilkonak Hizmet Binasında düzenlenen satranç turnuvasında dereceye girenlere hediyeleri takdim edildi.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen turnuva sonunda; Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezinden Ömer Hüseyin Koçak birinci olurken, Gedik Gençlik Merkezinden Huzeyfe Başyiğit ikinci, Konak Kültür ve Sanat Merkezinden Mehmet Batuhan Uçak ise üçüncü oldu.

“SATRANCIN TOPLUMDA YAYGINLAŞMASINA ÖNEM VERİYORUZ”

Satranç sporunun toplumda yaygınlaşmasına önem verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, “ Yeşilyurt Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizi fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunacak organizasyonlara ara vermeden devam ediyoruz. Satranç sporunun özellikle çocukların zihinsel gelişimlerine katkı sunduğu, hızlı ve doğru karar verebilme yetenekleri ile özgüvenlerinin gelişmesine yardımcı olduğu yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya çıkmıştır. Özgüveni yüksek nesiller yetiştirmekte erken yaşlarda verilecek bu tür eğitimlerle mümkündür. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın mantıklı ve rasyonel düşünme yeteneklerine önemli katkılar sunan satrancın gelişmesi ve yaygınlaşmasına önem veriyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın talimatıyla 2019-2020 Eğitim-Öğretim dönemine verilen 10 günlük arada ilçemizin farklı bölgelerinde hizmet veren Yeşilkonak, Gençlik ve Kültür Merkezlerimizdeki eğitimlerden yararlanan öğrencilerimiz arasında satranç turnuvası düzenledik. Keyifli ve heyecanlı anların yaşandığı turnuva sonunda dereceye giren çocuklarımızı tebrik ediyoruz. Turnuvada emeği geçen tüm yetkilileri kutluyorum.” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay ayrıca Yeşilkonak, Gençlik ve Kültür Merkezlerini tek tek ziyaret ederek, görev yapan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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