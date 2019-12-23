Yeşilyurt Belediyesi Futbol Okulu Kayıtları Başladı

“YETENEKLERİ FUTBOLCULARI ÜLKE SPORUNA KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

Yeşilyurt Belediyesi olarak sportif hizmetlere devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşilyurt’umuzun sosyal, kültürel ve sportif yönden bölgede örnek ve önde olabilmesi adına sportif yatırımlara ve hizmetlere ara vermeden devam ediyoruz. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra kurduğumuz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzün faaliyet programında yer alan 8-14 yaş arasındaki çocuklarımıza yönelik ‘Yeşil Sahada Umutlar Yeşeriyor’ sloganıyla Futbol Okulu açıyoruz. Kentimiz ve ilçemizdeki yetenekleri futbolcuları keşfedip, onları uzman antrenörlerin gözetiminde eğitip ülke sporuna kazandırmayı hedeflediğimiz Futbol Okulumuzun kayıtlarına başladık. Okulumuza kayıt olmak isteyenler gençlerimiz, Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası B Blok giriş katında oluşturduğumuz kayıt noktasına başvuru yapabilirler. Okulumuzla ilgili bilgi almak isteyenlerde 444 8 910 nolu Çağrı Merkezimiz üzerinden Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüyle irtibata geçebilirler. Futbol Okulumuzun ilk antrenmanını ise 18 Ocak 2020 Cumartesi günü gerçekleştireceğiz. Okul kapsamındaki antrenmanlar hafta sonları saat 11:00 ile 13:00 arasında gerçekleşecektir. Yeteneklerine güvenen, kendisine inanan ve güvenen tüm futbolcu adaylarını Futbol Okulumuza bekliyoruz.” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)