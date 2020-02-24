Yeşilyurt Belediyesi Liselerarası Voleybol Turnuvasında Heyecan Yüksek

“TURNUVA BÜYÜK BİR ÇEKİŞMEYE SAHNE OLUYOR”

Yeşilyurt Belediyesinin sportif hizmetler kapsamında organizasyonunu yaptığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Voleybol İl Temsilciliğinin destek verdiği Liselerarası Voleybol Turnuvası büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Erkeklerde 14, Kızlarda 17 takımın katılımıyla 17 Şubat’ta başlayan turnuvada yer alan takımlar, dereceye girebilmek adına yoğun bir mücadele veriyor.

“MEHMET ÇINAR BAŞKANIMIZA VERDİĞİ DESTEKLERDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ”

Voleybol branşının daha iyi noktaya gelebilmesi adına verdiği desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan Voleybol İl Temsilcisi Baki Alparslan, “ Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanımız Malatya’lı Mehmet Akif Üstündağ önderliğinde gurur duyulan sonuçların altına imza atmaktayız. Bilindiği üzere 24 ile 27 Mayıs 2020 tarihlerinde iki Milli Maça ev sahipliği yapacağız. Gerek A Milli Takımımızın geçen yıl burada yaptığı maç olsun gerekse de Mayıs ayında ki Milli Maçlar için desteklerini esirgemeyen, Liselerarası Voleybol Turnuvası gibi güzel bir organizasyona da ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün de bu anlamda ciddi destekleriyle gençlerimizi sportif aktivitelerle buluşturmaktan onur duymaktayız. Emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı ve saygılarımı sunarken, takımlarımıza başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise hedeflerinin gençleri daha fazla sportif aktivitelerle buluşturmak olduğunu söyledi.

“GENÇLERİMİZİN ZİHİNSEL VE FİZİKSEL GELİŞİMLERİNE KATKIDA BULUNMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Oynanan maçlarda ortaya koydukları istekli ve gayretli mücadelelerinden dolayı tüm öğrencileri tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Gençlerimizi daha fazla sporla buluşturmak, zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediğimiz turnuvamızda mücadele eden öğrencilerimizin gayreti ve azmini öncelikle takdir ediyoruz. Sporu tabana yaymak ve her yaştan vatandaşımızın sportif aktivitelere katılımlarını artırmak amacıyla gerek yatırımlar gerekse de bu tür sportif aktivitelerimize ara vermeden devam ediyoruz.Yeşilyurt çok büyük bir ailedir, gençlerimiz mutlu, huzurlu ve başarılıysa ilçemizde o denli huzurlu ve mutludur. Geleceğimizi inşa edecek olan gençlerimizin okul yıllarından itibaren gerek derslerinde ki başarıları gerekse de sosyal yönlerini güçlendirip topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerini desteklemek amacıyla elimizden geleni yapıyoruz. Sosyal, sportif, kültürel ve eğitim hizmetlerimizle gençlerimizin gelişim süreçlerine katkıda bulunuyoruz. İlçe genelindeki organizasyonlarımızı daha düzenli ve tertipli yapmak, sportif faaliyetlerimizi daha fazla kesime ulaştırmak amacıyla 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra kurduğumuz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz çatısı altında verimli ve güzel hizmetlerimizi halkımıza ulaştırmaktayız. Yaz döneminde Spor Okulu açmıştık, ilgi bayağı yüksekti, şimdide hem Futbol Okulumuzu açtık hem de Liselerarası Voleybol Turnuvasına ev sahipliği yapıyoruz. Gençlerimiz için ne kadar hizmet yapsak azdır, onların her açıdan gelişimi bizim adımıza önemlidir. 17 Şubat’ta başlayıp 6 Mart’a kadar devam edecek olan turnuvamıza erkeklerde 14, kızlarda ise 17 takımımız katılmaktadır. Final maçlarından sonra dereceye girecek olan okul takımlarımıza ödüllerini takdim edeceğiz. Çok renkli ve heyecanlı maçlara sahne olan turnuvamızın hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamlığımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Voleybol İl Temsilciliğine, Okul Müdürlerimize, Öğretmenlerimize, Hakemlerimize ve maçlarda büyük bir özveriyle mücadele eden öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.” dedi.

Voleybol İl Temsilcisi Baki Alparslan, düzenlenen organizasyondan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a A Milli Takım eşofmanı hediye etti.

Tecde Anadolu Lisesi ile Akmercan Anadolu Lisesi kız takımları arasında oynanan maçın başlama düdüğünü Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar çalarken, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç’te ilk servisi kullandı.

6 Mart 2020 tarihinde oynanacak final maçlarıyla sona erecek olan Voleybol Turnuvasında dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenecek törenle takdim edilecek.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)