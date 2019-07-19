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19 Temmuz 2019 Cuma 15:21

Yeşilyurt Belediyesi Spor Okulu 2.Dönem Kayıtları Devam Ediyor

Yeşilyurt Belediyesinin 7 -14 yaş arasındaki öğrencilere yönelik açtığı Spor Okullarının ikinci dönem kayıtları devam ediyor. 8 farklı branşta temel eğitimlerin verildiği kurslara çocukların yoğun ilgisi dikkatlerden kaçmazken, yüzme branşında ki eğitimlerin ikinci dönem çalışmaları ise 22 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Yeşilyurt Belediyesi Spor Okulu 2.Dönem Kayıtları Devam Ediyor
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YEŞİLYURT BELEDİYESİ C BLOK’TA Kİ KAYIT NOKTASINDA BAŞVURULAR KABUL EDİLİYOR

Yeşilyurt Belediyesinin ‘ geleceğin yıldızlarını yetiştiriyoruz’ sloganıyla hayata geçirdiği Spor Okullarının ikinci dönemine kayıt olmak isteyen çocuklar, aileleri ile birlikte MAŞTİ karşısındaki Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binaları C Blok’ta oluşturan müracaat noktasında başvurabilecekler.

YÜZME KURSLARINA YOĞUN İLGİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın seçim vaatleri arasında yer alan ve Malatya’da ilk kez Yeşilyurt Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan portatif havuzlarda gerçekleşen yüzme eğitimlerinin ikinci dönem çalışmaları ise 22 Temmuz 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Zübeyde Hanım İmam Hatip Ortaokulu ile Nurettin Zengi İlkokulu bahçesine kurulan portatif eğitim havuzunda gerçekleşen yüzme kurslarına gösterilen yoğun ilgi dikkatlerden kaçmıyor.

“İLK DÖNEM BAŞARILI GEÇTİ, İKİNCİ DÖNEME YOĞUN İLGİ BEKLİYORUZ”

Spor Okullarının ilk dönemine gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşilyurt Belediyesi olarak her alanda halkımızın talep ve isteklerine yönelik hizmetler üretmeye öncelik tanıyoruz. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde açtığımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle başlattığımız Spor Okullarımızın ilk dönemini başarılı bir şekilde tamamladık. Alanında uzman deneyimli eğitmenlerin gözetiminde gerçekleşen ilk dönem eğitim çalışmaları oldukça verimli geçti. Ailelerimiz ve çocuklarımızın hem kursların düzenlediği alanlardan hem de verilen eğitimlerden memnun kalması bizleri sevindirmiştir. Bizler her faaliyetimizi Malatya ve Yeşilyurt’umuza yakışır ölçülerde hayata geçirmeye önem veriyoruz. 7 ile 14 yaş arasındaki çocuklarımıza yönelik açtığımız spor okullarımızda 8 farklı branşta nitelikli ve kalıcı eğitimler verilmektedir. Yetenekleri keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda çocuğumuzu bu kurslar sayesinde ülke sporuna kazandırmayı hedefliyoruz. İkinci dönem kayıtlarımız ise devam etmektedir. Okullarımızdaki kurslara katılmak isteyen çocuklarımız, aileleriyle birlikte MAŞTİ karşısındaki Yeşilyurt Belediyesi C Blok Hizmet Binamıza gelerek burada oluşturduğumuz müracaat noktasına kayıtlarını yaptırabilirler. İlk dönemde olduğu gibi ikinci dönem içinde yoğun bir talep bekliyoruz. Yüzme kursuna katılmak isteyenlerden 40 TL, diğer kurslar içinde 30 TL. kayıt ücreti alınmaktadır. Sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmak, gençlere ve çocuklarımıza spor bilincini aşılamak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hizmet veren spor okullarımıza tüm çocuklarımızı bekliyoruz. Spor Okulumuz hakkında detaylı bilgi almak isteyen ailelerimiz, 444 8 910 nolu Çağrı Merkezimiz arayarak Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzle irtibata geçebilirler.” diye konuştu.

“PORTATİF HAVUZLARDAKİ EĞİTİMLERDEN GÜZEL SONUÇLAR ALIYORUZ”

Başkan Çınar ayrıca, Malatya’da ilk kez Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan portatif havuzlarda gerçekleşen yüzme kurslarına gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini, hijyenik ve sağlıklı ortamlarda geçen eğitimlerden çok güzel sonuçlar aldıklarını, çocukların verilen eğitimlerden en iyi şekilde faydalandıklarını söyledi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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