Yeşilyurt Belediyesi Spor Okulu Yüzme Eğitimleri Portatif Havuzlarda Başladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İki farklı okulumuzun bahçesinde kurduğumuz portatif havuzlarda alanında uzman eğitmenler gözetiminde çocuklarımıza yüzme eğitimi vereceğiz. Hijyenik ve sağlıklı ortamlarda verilecek eğitimlerde geleceğin yıldızlarını yetiştireceğiz” diye konuştu. Başkan Çınar ayrıca 31 Mart Seçimleri öncesinde vaat ettikleri portatif havuzu vatandaşların hizmetine sunmaktan ayrıca mutlu olduklarını söyledi.

YÜZME KURSUNA YOĞUN İLGİ, PORTATİF HAVUZLARDA KEYİFLİ ANLAR

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri bünyesinde iki ay boyunca devam edecek olan Spor Okulu içerisinde yer alan yüzme branşında eğitimler başladı. Alanında uzman yüzme eğitmenleri tarafından verilen kursa katılan çocuklar bir yandan temel yüzme eğitimleri alırken, diğer taraftan keyifli anlar yaşadılar.

YEŞİLYURT BELEDİYESİNDEN YENİ BİR HİZMET; PORTATİF HAVUZLAR

Malatya’da ilk kez Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan portatif havuzlarda gerçekleşen eğitimleri yakından takip eden veliler, sunulan hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a memnuniyetlerini bildirdiler.

“SÖZÜNÜ VERDİĞİMİZ BİR YATIRIMI DAHA GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜK”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde açıkladığı vaadleri arasında yer alan ‘Portatif Havuz’ projesini Yeşilyurt’a kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederken, vatandaşlara sözünü verdikleri bir yatırımı daha gerçeğe dönüştürmekten dolayı ayrı bir sevinç yaşadıklarını sözlerine ekledi.

AÇILIŞ TÖRENİNE İLGİ YÜKSEKTİ

Yüzme eğitimlerinin başlaması nedeniyle Zübeyde Hanım Kız İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törene Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, eğitimciler, veliler ve öğrenciler katıldı.

“SPOR OKULUMUZA GÖSTERİLEN YOĞUN İLGİ BİZİ MUTLU ETTİ”

7-14 yaş arasındaki öğrencilere 8 farklı branşta temel eğitimlerin verileceği spor okullarına gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşilyurt Belediyesi olarak farklı alanlarda yaptığımız hizmetlerle ilçemizin gelişen yüzünü ön plana çıkarmaya gayret ediyoruz. Yeni ve farklı etkinliklerimizle halkımıza hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve spor bilinci aşılamak adına açtığımız Spor Okullarımızda üç dönem halinde 8 ayrı branşta eğitimler vereceğiz. Alanında deneyimli hocalarımızın gözetiminde gerçekleşecek eğitimlerde yetenekleri keşfedilmesi beklenen çok sayıda minik yavrumuzu bu tür kurslar sayesinde ülke sporuna kazandırmayı amaçlıyoruz. İki aylık süre zarfı içerisinde üç dönem halinde gerçekleştirilecek spor okullarımıza bugüne kadar 1601 öğrencimizin kayıt yaptırmış olması hepimizi sevindirmiştir. Kayıt yaptıran çocuklarımıza belediyemiz tarafından şapka, şort ve tişört verilmektedir. Öğrencilerimizin yaz tatillerini verimli ve faydalı geçirmeleri amacıyla açtığımız spor okulumuz içerisinde yer alan yüzme branşı eğitimlerimize ise bugün itibariyle iki farklı okulumuzun bahçesinde kurduğumuz portatif havuzlarda uzman eğitimcilerin gözetiminde başladık. Kursumuza bin 200’e yakın çocuğumuz kayıt yaptırdı. Çocuklarımız bir yandan yüzmeyi öğrenirken diğer taraftan yaz tatillerini keyifli ortamlarda sürdürüp farklı dostluklar ediniyorlar. Günde yedi seansta toplam 300’e yakın öğrencimize temel yüzme eğitimleri verilecek. Bölgemizde ilk kez Yeşilyurt’lu hemşerilerimizin faydalandığı portatif havuzlarımızı bu vesileyle de hizmete sunmuş oluyoruz. Yarı olimpik havuz şeklinde ki havuzlarımız 10x20 metre alanı, 103 cm yüksekliğe sahiptir. Havuzlarımızın hijyenik durumları personellerimiz tarafından sürekli kontrol edilecek ve sağlıklı ortamlarda eğitim süreci devam edecektir. Havuzlarımızın temizliği ve bakımları işin uzmanı, profesyonel bir ekip tarafından belli bir sistem halinde bakımları ve temizliği yapılacaktır. Spor okullarımızın faaliyete geçmesinde desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.Çocuklarımıza da güzel bir eğitim dönemi temenni ediyorum” diye konuştu.

Çocuklara şapka, şort ve tişört hediye eden Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar daha sonra portatif havuzda verilen eğitimleri izleyip, eğitimcilerden bilgiler aldılar.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)