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02 Temmuz 2018 Pazartesi 18:13

Yeşilyurt Belediyespor golcü Ebubekir Yardım ile anlaşmaya vardı

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Mavi beyazlı kulüpte Teknik Direktör Hayati Palancı’nın raporu doğrultusunda Ebubekir Yardım ve Mert Ali Turgut anlaşmaya vardı.

Yeşilyurt Belediyespor golcü Ebubekir Yardım ile anlaşmaya vardı
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Bölgesel Amatör Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da transfer çalışmaları devam ediyor. İç ve dış transferde hareketli saatlerin yaşandığı mavi beyazlı kulüpte Teknik Direktör Hayati Palancı’nın raporu doğrultusunda 2 isimle daha anlaşmaya varıldı.

Malatya temsilcisi en son İçelspor’da forma giyen golcü Ebubekir Yardım ve takımın geçen sezon ki kadrosunda yer alan Mert Ali Turgut ile her konuda anlaşmaya vardı.

İç transferde Murat Avcu, Erdem İsotçu, Mübarek Kılıç, Abdulvahap Kaya ve Yunus Emre Eserdi ile tekrar anlaşan mavi beyazlı kulüp, dış transferde ise Gökhan Zirekli, Vedat Taşdemir, İbrahim Tokay, Mehmet Erdem, Ramazan Çavuş, Emrullah Sarıhasanoğlu ve Emre Dinarlı’yı transfer etmişti.



İHA
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