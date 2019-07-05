Yeşilyurt Belediyespor Kulübü, Teknik Direktör Hayati Palancı İle Sözleşme İmzaladı

HAYATİ PALANCI İLE RESMİ SÖZLEŞME İMZALANDI

Orhan Barman Başkanlığındaki Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Yönetimi ilk toplantısını Yeşilyurt Belediyesi Gedik Sosyal Tesislerinde gerçekleştirdi. Yeni sezon planlaması, kamp programı, iç ve dış transferler ile yeni sezon hedefleri üzerine yapılan toplantıya katılan Teknik Direktör Hayati Palancı ile resmi sözleşme imzalandı.

“HAYATİ HOCAYLA ANLAŞTIK, HAYIRLI OLSUN”

İmza töreninde konuşan Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Orhan Barman, geçen sezonki şampiyonlukta büyük emekleri bulunan Hayati Palancı ile yeniden anlaşmaya vardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

“PALANCI YÖNETİMİNDE GÜZEL SONUÇLAR ALACAĞIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUZ”

Hayati Palancı’nın Malatya’nın bir değeri olduğunu dile getiren Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Orhan Barman, “ Yönetim Kurulu olarak yaptığımız toplantılar ve görüşmeler neticesinde, geçtiğimiz sezon elde edilen şampiyonlukta büyük emeği ve gayreti olan teknik direktörümüz Hayati Palancı ile yola devam etmeyi düşünüyorduk. Kendisi ile yaptığımız görüşmeler neticesinde yeniden anlaşmaya varıldı, her iki taraf içinde hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni sezonda Hayati Palancı hocamızın yönetiminde güzel ve başarılı sonuçlar alacağımıza yürekten inanıyoruz. Hocamız ile yeni sezon planlamasından hedeflerimize, iç ve dış transferden kadro yapılanmasına kadar birçok konuda görüşüldü. Çalışmalarımıza bugünden itibaren hız vereceğiz ve yeni sezonda Malatya’mızı ve Yeşilyurt’umuzu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Hayati Palancı hocamızın bize sunduğu transfer listesindeki oyuncularla görüşmelerimize başladık. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine birlik ve beraberlikle, dayanışma ruhuyla tüm taraftarlarımızın vereceği destekle güzel bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz. Yeşilyurt Belediyespor’umuz şehrimizin ortak değeri olan Yeni Malatyaspor’un pilot takımı hüviyetinde olacaktır ve stratejilerimizi buna göre belirleyeceğiz. Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanımız Sayın Adil Gevrek ile bir araya gelip yeni sezon için kurulacak kadro ve diğer çalışmalar içinde istişare yapacağız. Hep birlikte el ele vererek güzel ve başarılı sonuçlar almayı hedefliyoruz. Kulübümüzün yeni sezona her yönüyle hazır girebilmesi için yoğun iş ve çalışma şartlarına rağmen ilgi ve desteklerini esirgemeyen Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a desteklerinden dolayı Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

“YEŞİLYURT BELEDİYESPOR İLE YENİDEN ANLAŞTIĞIM İÇİN MUTLUYUM”

Yeşilyurt Belediyespor ile yeniden anlaştığı için mutlu olduğunu ifade eden Teknik Direktör Hayati Palancı ise, “ Yeşilyurt Belediyespor ile yeniden anlaştığım için çok mutluyum, her iki taraf içinde hayırlı olsun. Gerek Kulüp Başkanımız Orhan Barman ve yöneticiler gerekse de Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ile yaptığımız görüşmelerin ardından sözleşmemizi uzatma kararı aldık. Yeşilyurt Belediyespor’u yeni sezonda hedeflediği noktaya taşımak için elimizden gelenin en iyisini yapmak için çok çalışacağız ve mücadele edeceğiz. Çok zor bir sürecin biz beklediğinin farkındayız, buna göre gerekli tedbirleri alacağız. Yönetim Kurulumuza kadro yapılanması ve kamp çalışmalarıyla ilgili raporumuzu sunduk. Başkanımız ve yöneticilerimizle ortaklaşa sürdüreceğimiz bu çalışmaların neticesinde yeni sezonda kentimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil edecek bir kadroyu kurmayı planlıyoruz. Gerek hazırlık çalışmalarımız gerekse de kadro yapılanmasını titizlikle sürdürüp yeni sezona hazır girmeyi hedefliyoruz. Çok güçlü ve zor takımların olduğu 3.Ligde başarılı olmak için geçen sezon yakaladığımız birlik ve beraberlik ortamını yeni sezona da yansıtarak ligi en güzel yerde tamamlamayı planlıyoruz. Orhan Barman Başkanlığında ki yeni Yönetim Kurulumuza hayırlı olsun dileklerimi paylaşırken, geçen sezon ki şampiyonluk sürecinde ve yeni sezon öncesinde ki yapılanma sürecimizde desteklerini esirgemeyen Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)