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29 Nisan 2018 Pazar 12:54

10 binlerce kişi Kocaeli’de 10. kez kitaba koştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Kocaeli Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında binlerce vatandaş, kitap için koştu. Koşuya katılan herkese kitap hediye edildi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10.’su düzenlenecek...

10 binlerce kişi Kocaeli'de 10. kez kitaba koştu
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Kocaeli Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında binlerce vatandaş, kitap için koştu. Koşuya katılan herkese kitap hediye edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10.’su düzenlenecek olan Kocaeli Kitap Fuarı, kapılarını 5-13 Mayıs tarihleri arasında kitapseverlere açacak. Milyonlarca kitabın yer alacağı fuarın tanıtım etkinlikleri kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ’Kitaba Koş’ etkinliği düzenlendi. İzmit Seka Park’ta başlayan yarışta binlerce kitap sever, yarışın bitiş noktasında hediye edilecek kitaplar için koştu. 4 kilometrelik yarışa katılan binlerce kişiye yarışın sonunda kitapları hediye edildi.

’Kitaba Koş’ etkinliğinde kitapseverlerle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da yarışa katıldı. Yarış öncesinde konuşan Başkan Karaosmanoğlu, düzenlenen yarış ile kitabın önemine vurgu yapmak istediklerini belirterek, “Bugün kitaba koşacağız, kitaba. Kitapsız bir medeniyet kurmak, ilerlemek, gelişmek, mümkün değil. Onun için her şeyin başı kitap. Okumak Allah’ın ilk emri. Bu güzel etkinliği düzenleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Güzel ülkemizin geleceği için hep birlikte çalışacağız” dedi.

Parkuru tamamlayan katılımcılar, bitiş noktasında kendilerine hediye edilen kitapları, ’Sayfalara Güven’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki ihtiyacı olan okul ve kütüphanelere göndermek üzere bağışladı.
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