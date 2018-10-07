161 kilometrelik Ultra Maratonu 20 saat 50 dakikada koştu

Türkiye’nin en uzun ve şartları en ağır Ultra Maraton koşusu olan ve bu yıl ilk kez 2018 Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası adı altında koşulan 9. Elbistan-Afşin-Ekinözü Ultra Maratonu’nu Hüseyin Haşhaş isimli sporcu 20 saat 50 dakikada...

Türkiye’nin en uzun ve şartları en ağır Ultra Maraton koşusu olan ve bu yıl ilk kez 2018 Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası adı altında koşulan 9. Elbistan-Afşin-Ekinözü Ultra Maratonu’nu Hüseyin Haşhaş isimli sporcu 20 saat 50 dakikada tamamlayarak birinci oldu. Ultra Maraton’a 2. kez katılan ve koşudaki tek kadın sporcu olan Deniz Çiçek ise zorlu parkuru 25 saat 54 dakikada tamamladı.

Bu yıl Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 2018 Türkiye Ultra Maraton Şampiyonası adı altında koşulan 9. Elbistan-Afşin-Ekinözü (EAE) Ultra Maratonu, öngörülen sürede tamamlandı. Almanya’da yaşayan astım hastası İbrahim Şahin’in 2009 yılında tek başına koştuğu önemli spor organizasyonunun 9.’sunun startı, 6 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 08.00’de Kavaktepe Mahallesi’nden verildi. 9. Elbistan-Afşin-Ekinözü (EAE) Ultra Maratonu’na, Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen 1’i kadın 27 sporcu katıldı. Elbistan Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve sponsor firma SilberFalke tarafından organize edilen 9. Elbistan-Afşin-Ekinözü Ultra Maratonu’na katılan sporcular, 161 kilometrelik zorlu parkuru tamamlamak için büyük çaba harcadı. Kavaktepe Mahallesi’nden start alan sporcular, sırasıyla Türkören, Demircilik, Söğütlü, Çiçek Mahallelerini geçtikten sonra Afşin ilçesi sınırlarına girdi. Buradan da Afşin ilçe merkezinden geçen sporcular, Göksun-Elbistan yoluna indi ve daha sonra Kalealtı, İğde ve Ortaören Mahalleleri’nden Ekinözü ilçesine ulaştı. Sporcular 161 kilometrelik parkurun son bölümünde de Ekinözü ilçesinden çıkış alarak Akpınar Mahallesi’ni geçip Belen mevkinden Elbistan’a ulaştı ve Hükümet Konağı önündeki btiş noktasına vardı.

Elbistan’dan başlayıp Afşin ve Ekinözü ilçeleri geçildikten sonra yine Elbistan’da biten 9. Elbistan-Afşin-Ekinözü Ultra Maratonu’nu, 20.50’lik derecesi ile Hüseyin Haşhaş isimli sporcu birinci olarak tamamladı. İkinciliği ise Celal Arslan elde etti. Arslan, koşuyu 21 saat 41 dakikada bitirdi. Ultra Maraton koşusunu ilk başlatan isim olan İbrahim Şahin de 21 saat 43 dakikalık derecesiyle 3.oldu. Ultra Maraton’un tek bayan sporcusu Deniz Çiçek de parkuru 25 saat 54 dakikada tamamlayarak ödül almaya hak kazandı.

9. Elbistan-Afşin-Ekinözü Ultra Maratonu’nun ödül ve madalya töreni ise Elbistan Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi. Dereceye giren sporculara ödül, kupa ve madalyaları, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık ve Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Ahmet Yılmaz tarafından verildi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ödül töreni sonrasındaki konuşmasında, bütün sporcuları tebrik ederek Elbistan’ın üst düzey bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kaymakam Demir, devamında ise şöyle konuştu:

“Üst düzey ve önemli bir spor organizasyonunun ilçemizde ve bölgemizde yapılmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Elbistan-Afşin-Ekinözü Ultra Maratonu’nun 9.’sunu kazasız ve belasız tamamladık. Bu organizasyonda İbrahim beyin emeği büyük. Kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah bu organizasyonu daha ileri seviyelere götürmek için niyetimiz var. Ultra Maraton’umuza katılan tek kadın sporcumuz olan Deniz Çiçek hanımefendiyi ve diğer sporcularımızı tebrik ediyorum. Gerçekten insanüstü bir mücadele sergilediler. 161 kilometre çok üst düzey bir performans gerektiriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

9. Elbistan-Afşin-Ekinözü Ultra Maratonu’nun tek kadın sporcusu olan Deniz Çiçek de yaptığı değerlendirmede, “Çok keyifli ve zorlu bir parkurdu. Ama bitirdik. Bitiren herkesi tebrik ediyorum. Bir daha yapılmasını istiyorum. Ultralar zor. Bu gibi mil olan ultralar çok daha zor. Ama biz başarıyla bitirdik” dedi.

Ultra Maraton sporunu Elbistan ve bölgeyle tanıştıran, son koşuyu da 3. sırada tamamlayan İbrahim Şahin ise, “Bugün çok mutluyuz. Bizim bu parkurda ilk kez Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası düzenlendi. İnşallah, seneler de sırasıyla Avrupa ve Dünya Şampiyonası için parkurumuz çok uygun. Esnafımız gereken desteği verdiler. Yarışı, 6 kişi tamamlayabildi” ifadelerini kullandı.

9. Elbistan-Afşin-Ekinözü Ultra Maratonu’nun şampiyonu olan Hüseyin Haşhaş da şu ifadeleri kullandı:

“Zor bir parkurdu. Sabah erken saatte başladık. Kısım kısım bacaklarımızda ağrılar oldu. Bu yarış, insanın kendisiyle mücadelesi aslında. Kimseyle mücadelesi değil. Vücudumuzu dinlemedik bazen. Bazen de dinledik. Sonuçta mutlu sona ulaştım. Yaklaşık 21 saatte bitirdim. Bu dördüncü katılışım. Daha önceden de dereceler elde etmiştim ama ilk defa birinci oldum. Destek ekibi arkadaşlar çok yardımcılar. Organizasyon çok güzeldi. Herkese teşekkür ediyorum.”

9. Elbistan-Afşin-Ekinözü Ultra Maratonu’nun ödül töreni, tüm sporcuların katıldığı hatıra fotoğrafının çekimi ile son buldu.