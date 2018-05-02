20 bin Hopasporlu taraftar Sivas’a çıkarma yaptı

Bölgesel Amatör Lig 2. kademe Play-Off müsabakasında Ağrı 1970 Spor’u 2-0 yenerek TFF 3. Lig’e Artvin Hopaspor’da taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda karşılaşan iki ekibin zorlu mücadelesinde goller maçın bitimiyle uzatma dakikaları olan 105 ve 118’de geldi. Hopaspor rakibi Ağrı 1970 Sporu, Bilal Çebi’nin attığı gollerle 2-0 net skorla yenerek adını TFF 3’üncü Lig’e yazdırdı.

Artvin Valisi Ömer Doğanay ve Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan, Artvin Hopaspor Kulüp Başkanı Mubin Çakmak tam 118 otobüs kaldırarak adeta şehri Sivas’ta oynanan maça götürerek Artvin Hopaspor’a destek oldu. Karşılaşmanın bitimiyle Tulumlar eşliğinde horonlar oynandı. Sivas’ta futbolcular ve Külüp Başkanı Mubin Çakmak taraftarlar tarafından omuzlara alınıp havalara atıldı.

Mor-beyazlı kulübün başkanı Mubin Çakmak, “3. Lig Artvin ve Hopa halkına hayırlı olsun. Emeğimizin karşılığını aldık. Bu başarı bize daha büyük hedefleri beraberinde getirdi. Bize destek olan başta valilik olmak üzere yerel yöneticilerimize ve tüm halkımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

73 yaşındaki Gülşahin nine maçı türbinden izledi

Yaşlısından, gencine, kadınından, erkeğine, çoluk çocuk olmak üzere 7 den 70’e her yaş gurubundan taraftar Sivas’a gelerek takımlarını şampiyonluk maçında yalnız bırakmadı. Bazı taraftarlar ise “Hopa’da insan kalmadı ahırdaki danalar ve ineklerimizi bırakıp geldik” diye konuştu.

73 yaşında Gülşahin Makar, ilk kez bir maçı canlı izlemek için Hopa’dan Sivas’a taratarlalra birlikte otobüsle geldiğini belirterek,” İlimizin takımına destek vermek için Sivas’a geldim. Yaklaşık 600 kilometre yol katettik. Maçı izlerken yerimde duramadım, çok heyecanlandım. Tansiyonum hastasıyım şampiyon olduk. Allah’a şükürler olsun.”