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26 Şubat 2020 Çarşamba 16:20

20 Yıl Sonra Kadıköy'de Galibiyet

20 Yıl Sonra Kadıköy'de Galibiyet
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Sportoto Süper Lig 23. Hafta mücadeleleri yüksek heyecana sahne oluyor. Bu haftada Beşiktaş – Trabzonspor karşılaşması nefes kesen bir mücadeleye sahne olmuştu. Dün oynanan Fenerbahçe – Galatasaray maçı da uzun yıllar hafızalardan silinmeyen bir maça vesile oldu. 20 yıl sonra Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe’yi Kadıköy’de mağlup etmeyi başardı. Mücadeleye bahis şirketleri ile Fenerbahçe kazandığı penaltı ile 1-0 önde başladı. Galatasaray kontra atak futbolu oynadı ve Onyekuru ile etkili oldu. Kazanılan korner sonrası Donk ilk yarıda skoru 1-1’e taşıdı. Ardından Jailson’un ikinci yarıda rakibi Onyekuru’ya yaptığı faullü hareket sonrası Halil Umut Meler penaltıyı işaret etti ve topun başına Kolombiyalı golcü Radamel Falcao geçti. Skor 2-1 oldu ve Fenerbahçe maçın son dakikalarında 2-2’yi ararken yediği kontra atak sonucu Onyekuru’nun golüyle mücadeleden 1-3 mağlup ayılmış oldu.

20 Yıl Sonra Onyekuru İle Güldü

Aslan bu yıl şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu bir kez daha gösteri. Fenerbahçe’yi 1999 yılından bu yana Kadıköy’de mağlup edemeyen Galatasaray, dün akşam Onyekuru’nun etkili oyunuyla birlikte sahadan 3-1 galip ayrıldı. Onyekuru son dakikada attığı deparla dikkat çekerken attığı 3. golle Galatasaray’ı rahatlattı. Mücadelede Süperbetin Deniz Türüç ve Belhanda kırmızı kart gördü. Ayrıca toplamda 10 adet sarı kart çıktı. 5 tanesini Fenerbahçe görürken diğer 5’ini de Galatasaray gördü.

Ersun Yanal Tribüne Gönderildi

Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal maç içerisinde hakeme sert tepki gösterince mücadelenin hakemi Halil Umut Meler tarafından kırmızı kart ile tribüne gönderildi. Ayrıca bu pozisyondan birkaç dakika sonra Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de sarı kart gördü. Fenerbahçe mücadelenin son dakikalarında çok etkili pozisyonlar yakalasa da bir türlü skoru 2-2’ye getiremedi ve takım komple ataktayken yedikleri kontra atak ile rakibine 3-1 yenilmiş oldu. Bu skor sonrası tribünler Ersun Yanal istifa, Ali Koç istifa diye bağırdı. Ezeli rakibini 20 yıl aradan sonra deplasmanda yenmeyi başaran sarı kırmızılı takım şimdi Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı. Bu sırada Melbet ile konuşan Fatih Terim bu istatistiğin önemli olmadığını, önemli olanın şampiyonluk olduğunu ama taraftarları mutlu olduğu için kendisinin de mutlu olduğunu dile getirdi.

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