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06 Ekim 2018 Cumartesi 18:06

4. Allways TSYD İzmir Voleybol Turnuvası: Arkasspor: 3 - Arhavi Belediye: 0

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 4. Allways TSYD İzmir Voleybol Turnuvası’nın ikinci gün maçında Arkasspor, Arhavi Belediye’yi 3-0 yendi.Salon: İzmir Atatürk VoleybolHakemler: Arzu Emiroğlu, Özlem...

4. Allways TSYD İzmir Voleybol Turnuvası: Arkasspor: 3 - Arhavi Belediye: 0
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 4. Allways TSYD İzmir Voleybol Turnuvası’nın ikinci gün maçında Arkasspor, Arhavi Belediye’yi 3-0 yendi.

Salon: İzmir Atatürk Voleybol

Hakemler: Arzu Emiroğlu, Özlem Özdemir

Arkasspor: Mert Matiç, Murilo Radke, Robert Taht, Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu, Adis Lagumdzija (Joao Paulo Bravo, Mert Burak)

Arhavi Belediye: Mustafa Ramazanoğlu, Ian Iereshcenko, Murat Palavar, Roman Danilov, Armin Mustedanovic, Fatih Eren Uğur (Mehmet Özbek, Murat Karakaya, Alper Özdemir)

Setler: 25-23, 25-20, 25-17

Süre: 73 dakika (26, 25, 22)
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