4. Allways TSYD İzmir Voleybol Turnuvası’nın şampiyonu Arkas

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 4. Allways TSYD İzmir Voleybol Turnuvası’nda Arkas Spor şampiyon oldu.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan üçüncü günün ilk maçında Arhavi Belediye, İkbal Afyon Belediye Yüntaş’ı 25-17, 25-16, 25-20’lik skorlarla 3-0 yenerek turnuvada ikinci oldu. Günün ikinci maçında Galatasaray ve Arkas Spor karşılaştı. Maçın setlerini 25-15, 25-18, 25-16’lik skorlarla 3-0 kazanan Arkas Spor turnuvada 9 puanla şampiyonluğa ulaşırken, Arhavi Belediye 5 puanla ikinci, İkbal Afyon Belediye Yüntaş 3 puanla üçüncü olurken, 1 puan alan Galatasaray dördüncü sırada yer aldı.Şampiyon Arkas Spor kupasını TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş ve İzmir Cİ Group Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Aktaş’ın elinden aldı. İkinci Arhavi Belediye’ye plaketini TSYD İzmir Şubesi Asbaşkanı Gökhan Özyurtlu verdi. Üçüncü İkbal Belediye Afyon Yüntaş plaketini TSYD İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ergin Karataş’ın elinden alırken, dördüncü Galatasaray’a ise plaketini TSYD İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Yılmaz verdi.