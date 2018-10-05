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07 Ekim 2018 Pazar 11:48

5. Eker I Run Koşusu’nda 2 bin 500 kişi ter döktü

Bursa’da düzenlenen 5. Eker I Run Koşusu’na 500’ü çocuk olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 sporsever katıldı.Bursa - Orhaneli Yolu arasındaki Eker I Run Yol Koşusu, 15 kilometre, 5 kilometre ve 500 metre Minik Adımlar şeklinde 3 ana kategoride...

5. Eker I Run Koşusu'nda 2 bin 500 kişi ter döktü
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Bursa’da düzenlenen 5. Eker I Run Koşusu’na 500’ü çocuk olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 sporsever katıldı.

Bursa - Orhaneli Yolu arasındaki Eker I Run Yol Koşusu, 15 kilometre, 5 kilometre ve 500 metre Minik Adımlar şeklinde 3 ana kategoride düzenlendi. Eker ile birlikte Bursa Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, Bursa Büyükşehir Belediyesi, BURULAŞ ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nün katkıları ile hayata geçen 5. Eker I Run Yol Koşusu, Eker Meydan önünden Minik Adımlar koşusu ile start aldı.

Koşunun Uludağ yamacında gerçekleşen 15 kilometrelik ve 5 kilometrelik parkurlarına profesyonel ve spor yapmaktan hoşlanan amatör sporcular büyük ilgi gösterdi. 15K ve 5K’da ise erkek ve kadınlar birincilik için kıyasıya mücadele etti.

Koşucuların arasında yer alan Eker Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, "Çok güzel bir hava var. Minik adımlarla koşularımızı başladı. Burada çok güzel bir ortam var, her sene daha da iyileştirmeye çalışıyoruz. İnşallah seneye de daha iyisini, daha güzelini yapmaya çalışacağız. Şu anda alanımızda izleyicilerimizle birlikte 5 bine yakın kişi var. Katılımcılara geldikleri için teşekkür ediyoruz. Bu koşu bizim için çok önemli. Yıllar boyu bu koşuya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı sağlıklı olmaya teşvik etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
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