54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Fethiye-Marmaris etabı başladı

Bu yıl 54. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda Fethiye-Marmaris etabı başladı.54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 137 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabı start aldı. Toplam 20 takımdan 140 sporcunun katıldığı...

Bu yıl 54. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda Fethiye-Marmaris etabı başladı.

54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 137 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabı start aldı. Toplam 20 takımdan 140 sporcunun katıldığı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 3. Etabının startı Cumhuriyet Meydanı’ndan verildi. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda Fethiye -Marmaris etabının startına Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkanı Yardımcısı Tufan Kaçar, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Serkan Öçalmaz ve sporseverler katıldı. Yarışın başlangıç anını görmek isteyen vatandaşlarla yerli ve yabancı tatilciler de Cumhuriyet Meydanı’na geldi. Bisiklet turuna büyük ilgi gösteren vatandaşlar yarışın başladığı anı cep telefonlarıyla görüntülemeyi de ihmal etmedi.

Fethiye’de yarışmadan yaklaşık 2 saat önce Atatürk Caddesi, 2. etap sahil bandı ve Çalış Plajı çevresinde yoğun önlemler alınarak bu güzergahtaki yollar trafiğe kapatıldı. Atatürk Caddesi ve Çarşı Caddesi’ne araçlarıyla giremeyen vatandaşlar Kayaköy yolu ve Debboy yolunu kullandı.