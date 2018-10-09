54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Konya’dan start aldı

Türkiye Bisiklet Federasyonunun (TBF) 1963 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve Türkiye’nin dünya çapındaki organizasyonları arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 54.’sü Konya’da başladı.Geçtiğimiz...

Türkiye Bisiklet Federasyonunun (TBF) 1963 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve Türkiye’nin dünya çapındaki organizasyonları arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 54.’sü Konya’da başladı.

Geçtiğimiz yıl dünyanın en önemli yarış kategorisi olan ‘UCI World Tour’ kapsamına alınan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Konya’da Mevlana Meydanı’ndan start aldı. Yarış 6 etaplı olarak gerçekleşecek. Organizasyonda 4 kıtadan toplam 20 bisiklet takımına mensup bisikletçiler yarışıyor. Konya’da başlayan yarışı ön sıralardan izleyebilmek için ve Türk Milli Takımı’nı destekleyebilmek için pek çok vatandaş startın verileceği alanda kendilerine ayrılan yerleri doldurdu.

Organizasyona Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Konya Valisi Yakup Canbolat, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman da katıldı.

Tura katılan bisikletçiler Mevlana Meydanı’ndaki startın ardından 149.7 kilometrelik güzergahı tamamladıktan sonra Alaaddin Bulvarın’da turu sonlandıracak.