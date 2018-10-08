54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Konya’dan start alıyor

Türkiye Bisiklet Federasyonunun (TBF) 1963 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve Türkiye’nin dünya çapındaki organizasyonları arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun 54’üncüsü Konya’dan başlayacak.

2017 yılında dünyanın en önemli yarış kategorisi olan ‘UCI World Tour’ kapsamına alınan yarış, 09-14 Ekim 2018 tarihleri arasında arasında 6 etaplı olarak gerçekleşecek. Dünyada 4 kıtadan 20 bisiklet takımına mensup önemli bisikletçileri bir araya getirecek organizasyon, Konya’dan start alacak. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, “Türkiye’de bisiklet şehri Konya öncelikle Mevlana Hazretleriyle anılır sonrasında bisikletle anılır. Yani burada geçmişte ulaşım evde kaç tane erkek varsa o kadar sayıda bisiklet olan bir ildi. Konya’ya 485 kilometre bisiklet yolu yapıldı. Bu ne demek? New York’tan sonra dünyadaki ikinci şehir. Artık bunların altyapı olarak korunması çıkışları ve trafikte uyarıcı levhaları kaldı ondan sonra rahatlıkla kullanılabilecek hale geliyor. Burası aynı zamanda milli takıma en fazla sporcu veren bir il, en çok bisikletin kullanıldığı il. Buradan inşallah saat 10.00’da start vereceğiz. Alanya-Antalya etabıyla devam edeceğiz, Marmaris-Selçuk üzerinden Manisa’dan Bursa’ya ulaşacağız. Yani Selçuklu’nun başkentinden Osmanlı’nın başkentine. Bursa’dan da Osmangazi Köprüsünü kat ederek inşallah dünyada ilk defa denizin altından geçerek Avrasya Tünelini geçtikten sonra Sultanahmet Meydanında sonlandıracağız” dedi.

“Şimdiye kadar yapılmışların en büyüğü”

Federasyon Başkanı Erol Küçükbakırcı “54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu organizasyonu şimdiye kadar yapılmışların en büyüğü. Neden en büyüğü? 20 takımda yaklaşık 140 sporcu katılıyor. Bu sporcuların diğer branşlarda Ronaldo’nun takipçileri olduğu gibi bu branşta da takipçileri olanlar var. O sporcular da bugün burada dünya birincisi, ikincisi gibi. En canlı yüksek performanslı olan bir Cumhurbaşkanlığı Turuna inşallah birlikte katılacağız” şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da, “Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun bu kadar istikrarlı bir şekilde 54 yıldır aralıksız devam eden bir organizasyon olarak ülke sporumuz açısından çok önemli bir organizasyon olduğu hepimizin bildiği bir gerçek. İstikrar her alanda çok önemli. Konya’da bisiklet de istikrarın sembolü. Bu salonda bulunan Konyalı olan herkes mutlaka bisiklete binmiştir. Onların çocukları ve babaları da bisiklete binmiştir. Uzun yıllardır Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun ülkemizde devletlerimizin kurulmuş, Türk devletlerine başkentlik yapmış kentlerimizde gerçekleştirilmesi çaba ve gayreti söz konusuydu. Hatta tur öncesinde Anadolu coğrafyasındaki başkentlerimizde organizasyonlar yapalım noktasında çalışmalarımız oldu. Bir türlü gerçekleşemedi. Ama bu yıl çok şükür bunu gerçekleştiriyoruz. Selçuklu başkenti Konya’dan başlayıp, Selçuklu’nun yazlık başkenti Alanya’yla devam edecek, sonrasında Osmanlı’nın şehzadeler şehri Manisa’yı görecek, Osmanlı’nın Anadolu’da başkenti Bursa’dan ve payitahta büyük başkente İslam dünyasının başkenti İstanbul’a ulaşacak ve orada tamamlanacak bir tur gerçekleşecek. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“20 takım 140 sporcu katılıyor”

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaoğlu da, “54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu uzun serüvenine devam ediyor. Bu bisiklet turu organizasyonumuz bu alanda dünyada bilinen başarılı, takdir edilen bir organizasyondur. Bu vakte kadar son derece başarılı, kendini ispat etmiş yarışçıların ve takımların katıldığı bir organizasyon olmaya devam etmektedir. Bisiklet turu organizasyonlarında her zaman kıyasıya rekabetin yaşandığını bununla birlikte centilmenliğin ve sportmenliğin en güzel örneklerinin sergilendiğine şahit olduk. İnşallah bu seneki organizasyonumuz da bu minvalde devam edecektir. Bu seneki bisiklet turu organizasyonumuzda 20 ülkeden 20 takım, 140 sporcu katılıyor. 6 etapta gerçekleştireceğiz. Konya’da başlıyoruz, Antalya, Alanya, Fethiye, Marmaris, Selçuk Manisa, İstanbul, Bursa derken Anadolu’nun kadim medeniyetinin izlerinde kültürel değerleri ve tarihsel geçmişine de şahit olarak inşallah kazasız belasız başarılı bir şekilde bu organizasyon tamamına erdirilmiş olacak” diye konuştu.

“Çok büyük organizasyon”

UCI (Dünya Bisiklet Birliği) Yarış Direktörü Roland Hofer’in açılış konuşmasına Türkçe başlayıp, Türkçe bitirmesi büyük alkış aldı. Hofer, “Çok büyük bir organizasyonla yeniden birlikteyiz. World Tur’un bu yıl daha kaliteli geçeceğinden hiçbir şüphem yok. Heyecanla startı bekliyoruz” dedi.

Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı ve Yarış Direktörü Berat Alphan da etapları tanıtırken prim kapılarını ve geçilecek güzergahlar hakkında geniş bilgi verdi. Alphan, “Yeni etaplar ve yeni heyecanla yeniden birlikteyiz. 950 kilometrelik bir tur bizi bekliyor“ diyerek etapların tanıtımını yaptı.

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun etapları ve uzunlukları şöyle: "9 Ekim Konya-Konya 150 km, 10 Ekim Alanya-Antalya 154.1 km, 11 Ekim Fethiye-Marmaris 137.2 km, 12 Ekim Marmaris-Selçuk 206.9 km, 13 Ekim Selçuk-Manisa, 137.3 km, 14 Ekim Bursa-İstanbul, 166.7 km."