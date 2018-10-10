54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Alanya-Antalya etap birincisi Sam Bennett oldu

54’üncüsü organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun, Alanya-Antalya etabında birinciliği Sam Bennett elde etti.

Bu yıl 54’üncüsü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun, 149.6 kilometrelik Alanya-Antalya etabı geçildi. Alanya’dan Antalya’ya kadar 149.6 kilometre pedal çeviren yarışçılar, Atatürk Parkı’nda büyük bir coşkuyla karşılandı. Vatandaşlardan bazıları cep telefonlarından alanın görüntü ve fotoğrafını çekerken, bazıları ise yarışçılarla öz çekim yaparak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Alanya-Antalya etabını, 3 saat 24 dakika 37 saniyeyle bitiren Bora-Hasgrohe takımından Sam Bennett birinci oldu ve sahneye çıkarak turkuaz mayoyu giydi. Etapta ikinciliği Alvaro Jose, üçüncülüğü ise Simmone Consonni kazandı.

Milli sporcu Onur Balkan’ın ise Türkiye güzellikleri klasmanında zirvedeki yerini koruması, katılımcılar tarafından büyük bir alkışla karşılandı.

TUR 2018’in üçüncü gününde yarın Fethiye-Marmaris etabı geçilecek.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 14 Ekim Pazar günü İstanbul’da sona erecek.