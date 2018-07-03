SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 13:30

55 yıllık cazgırdan pehlivanlara sitem

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 55 yıldır cazgırlık yapan, başpehlivanları güreşseverlere tanıtan Başcazgır Pele Mehmet, ata sporu yağlı güreşte pehlivanların eski oyunları unuttuklarını söyledi.Tarihi Kırkpınar Yağlı...

55 yıllık cazgırdan pehlivanlara sitem
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 55 yıldır cazgırlık yapan, başpehlivanları güreşseverlere tanıtan Başcazgır Pele Mehmet, ata sporu yağlı güreşte pehlivanların eski oyunları unuttuklarını söyledi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 55 yıllık cagırı Pele Mehmet, güreşçilere sitem etti. Pele Mehmet, “Eskiden 50-60 yıl öncesi pehlivanlarımız güreşte oyundan oyuna geçerlerdi. Örneğin, ‘sarma’ oyunu neredeyse unutulacak. ‘Ayakta künde’ oyunu, ‘kılçık oyunu’, ‘tek kol’, ‘çift dalmalar’, ‘boyunduruklar’ çeşitli oyunlar vardı. Hatta ‘kemane’ ile ‘kaz kanadı’ oyunları yaparlardı. Şimdi bu oyunlar biraz azaldı. Künde oyunu arada sırada oluyor, bunu yapanlarda belli pehlivanlarımız ‘sarma kündeyi’ yapan az, çapraz oyunu vardı. Bu çapraz oyununu iyi yapanlardan biri de İbrahim Gümüş’tür (Magrus). 1982-1984 yıllarında Hüseyin Çokal, Kırkpınar’da başpehlivan olmuştur. Kündeyi de çok iyi yapan bir pehlivanımızdır. Yine Aydın Demir, 1976-1977-1978 yıllarında başpehlivanı ‘paça kazık, iç kazık’ oyununu çok uygulayan bir pehlivanımızdı. Rahmetli Kara Ali, çok büyük bir ustaydı. Bizim yağlı güreşimize ‘paça kazık, iç kazık ve ters paça’ güzel oynayan bir pehlivanımızdı. Kara Ali, bunu şiir söyler gibi yapardı. Kırkpınar’ın efsanesi Ahmet Taşçı mesela çok güzel paça kazık, iç kazık, ters paça yapan pehlivanımızdır” dedi.

“Başpehlivanlar hızlandı”

Favori başpehlivanların özelliklerini de değinen Pele Mehmet, “Yeni yarışan başpehlivanlarımız daha hızlandılar daha süratli güreşler yapıyorlar. Mesela İsmail Balaban hızlı bir başpehlivandır. Orhan Okulu, gayretli biridir. Fatih Atlı çok karışık güreşleri seven biridir. Hamza Köseoğlu karışık güreşleri sever ve aynı zamanda rakibini yendiği bile belli olmaz. Recep Kara, 2004 yılından beri hız bırakmıştır ve 4 sefer başpehlivan olmuştur. Şaban Yılmaz, Hamza Köseoğlu, Recep Kara, Fatih Atlı, Mehmet Yeşilyeşil, İsmail Balaban, Ali Gürbüz bu isimlerini saydığım kardeşlerim direkt favori” şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku