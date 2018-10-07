7Days EuroCup: Tofaş: 96 - Arka Gdynia: 79

TOFAŞ Basketbol, 7Days EuroCup B Grubu ikinci haftasında sahasında Polonya ekibi Arka Gdynia’yı 96-79’luk skorla mağlup etmeyi başardı.

7Days EuroCup B Grubu ikinci haftasında Tofaş, Arka Gdynia’yı konuk etti. Nilüfer Tofaş Spor Salonu’nda oynanan sezonun ilk iç saha mücadelesine Diante Garrett, Demonte Harper, Sammy Mejia, Kyle Weems, Kenny Kadji beşiyle başlayan mavi-yeşilliler, ilk basketini Kenny Kadji ile buldu. Kyle Weems ve Diante Garrett’ın sayılarının ardından Kadji’nin üçlüğüyle 5. dakikayı 11-9 önde geçen ev sahibi ekip, Kenny Kadji’den skor katkısı almaya devam etti ve ilk çeyreği Jeff Withey’in basketiyle 18-14 önde kapattı.

İkinci periyoda etkili başlayan Polonya ekibi, üst üste bulduğu sayılarla 12. dakikada 18-20 üstünlük kurdu. Rakibin 6-0’lık serisine Berkan Durmaz’ın basketiyle son veren TOFAŞ Basketbol Takımı, Barış Ermiş, Berkan ve Jeff Withey’in elinden sayılar bularak skoru dengede tutmaya çalışsa da 15. dakikayı 26-30 geride bitirdi. Demonte Harper’ın üçlüğü sonrası Kyle Weems’in serbest atış çizgisinden kaydettiği sayılarla 17. dakikada önce durumu eşitleyen ardından Kadji’nin sayılarıyla 34-32 üstünlüğü sağlayan Tofaş, kalan bölümde de Kenny Kadji ve Diante Garrett ile sayılar buldu ve soyunma odasına Kyle Weems’in üçlüğüyle 44-41 üstün girdi.

Üçüncü çeyreğe de Diante Garrett ve Jeff Withey’in basketleriyle hızlı başlayan mavi-yeşilli ekip, farkı açmaya çalışsa da rakip buna izin vermedi. Arka Gdynia, Mikolaj’ın üç sayılık basketiyle 28. dakikada bir kez daha öne geçmeyi başardı ve dördüncü periyoda 57-58 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi.

Son çeyreğe Kenny Kadji ve Diante Garrett’ın sayılarıyla 7-0’lık seri bularak başlayan TOFAŞ, 32. dakikada skoru 64-58 yaptı. Kenny Kadji’nin üçlükleriyle oyunda dengeyi eline geçiren Bursa ekibi, Barış Ermiş ve Kyle Weems’in basketleriyle son 5 dakikaya 76-68 önde girdi. Kaptan Sammy Mejia’nın üçlüğü sonrası kalan bölümde Kenny Kadji, Demonte Harper ve Diante Garrett ile skor bulmaya devam eden TOFAŞ, parkeden 96-79 galip ayrılarak Eurocup’taki ilk galibiyetine imza attı.

Arka Gdynia karşısında Tofaş’ta 27 sayı, 10 ribaunt ile yıldızlaşan Kenny Kadji, double-double’a imza atarak galibiyette önemli rol oynadı. Mavi-yeşillilerde ABD’li oyun kurucu Diante Garrett da 23 sayı, 9 asist ile öne çıkan bir diğer isim olurken; Kyle Weems 16 sayı; Jeff Withey 8 sayı; Demonte Harper 7 sayı; Barış Ermiş 6 sayı; Sammy Mejia 5 sayı ve Berkan Durmaz da 4 sayı üretti.

Ligde aldığı Pınar Karşıyaka galibiyetinin ardından Avrupa’da da kazanarak yoluna devam eden Tofaş Basketbol Takımı, 7Days Eurocup’taki üçüncü maçını 17 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Lokomotiv Kuban ile yapacak. Bursa temsilcisi, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2. haftasında ise 13 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor’la kozlarını paylaşacak.