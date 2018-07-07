7DAYS EuroCup’ta gruplar belli oldu

7DAYS EuroCup 2018-19 normal sezonunun kuraları İspanya’nın Barcelona şehrinde çekildi. Turnuvada 4 grup 6’şar ekipten oluştu. Turnuvada Türkiye’yi 3 takım temsil edecek. Kura sonunda Galatasaray A, TOFAŞ B ve Türk Telekom’un ise C Grubu’nda yer aldı. Gruplarında ilk 4 sıraya giren takımlar TOP 16’ya kalacak. Maçlar 2 Ekim’de başlayacak 20 Aralık’ta sona erecek. Kura sonucunda oluşan gruplar şöyle:

7DAYS EuroCup’ta çekilen normal sezon grup kuraları sonucunda Galatasaray A, TOFAŞ B ve Türk Telekom’un ise C Grubu’nda yer aldı.

7DAYS EuroCup’ta çekilen normal sezon grup kuraları sonucunda Galatasaray A, TOFAŞ B ve Türk Telekom’un ise C Grubu’nda yer aldı.7DAYS EuroCup 2018-19 normal sezonunun kuraları İspanya’nın Barcelona şehrinde çekildi. Turnuvada 4 grup 6’şar...

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