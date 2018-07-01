IHAAW172234-SPO/01-07-2018 - 92. Gazi Koşusu’nu Ahmet Çelik, Hep Beraber safkanıyla üst üste 4. kez kazandı. 01.07.2018 17:22:34 TSI NNNN

IHAAW172234-SPO/01-07-2018 - 92. Gazi Koşusu’nu Ahmet Çelik, Hep Beraber safkanıyla üst üste 4. kez kazandı. 01.07.2018 17:22:34 TSI NNNN

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