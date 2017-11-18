A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 2019 Dünya Kupası Eleme Grubu’nda Letonya ve Ukrayna ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosu açıklandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 2019 Dünya Kupası Eleme Grubu’nda Letonya ve Ukrayna ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosu açıklandı.

2019 yılında Çin’de düzenlenecek Dünya Kupası’na katılma hakkını elde etmek için 24 Kasım tarihinde Letonya ve 26 Kasım tarihinde Ukrayna ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, 20 Kasım tarihinde Bursa’da kampa girerek çalışmalarına başlayacak. Letonya ve Ukrayna karşılaşmalarının kamp kadrosuna da belli oldu. Fenerbahçe Doğuş’un Türk basketbolcuları, daha önce milli takıma gelmeyeceklerini açıklamıştı lakin sarı-Lacivertli ekipten Melih Mahmutoğlu, Milli Takıma davet alan isim oldu.

İdari ve teknik kadro ile sporcu listesi ise şöyle:

İdari ve Teknik Kadro

Kerem Tunçeri - A Erkek Milli Takım Menajeri - TBF

Orhan Demirel - A Erkek Milli Takım İdarecisi - TBF

Ufuk Sarıca - A Erkek Milli Takım Başantrenörü - Beşiktaş JK Sompo Japan

Ertuğrul Erdoğan - Yardımcı Antrenör - İstanbul BBSK

S.Sedat Özyer - Yardımcı Antrenör - Tofaş

Arda Demirbağ - Yardımcı Antrenör - Beşiktaş JK Sompo Japan

Sinan Çambel - İstatistik - Beşiktaş JK Sompo Japan

Barış Kocaoğlu - Doktor

Burak Yağmur Öztürk - Doktor

Ertan Bedir - Kondisyoner - Sakarya BŞB Basketbol

Mustafa Fatih Çetintaş - Fizyoterapist

Serdar Korkmaz - Fizyoterapist

Osman Seyhan Kesim - Masör - Beşiktaş JK Sompo Japan

Mehmet Burak Kozan - Masör - İstanbul BBSK

Miktat Güvendi - Malzemeci - TBF

Oyuncu kadrosu

Doğuş Balbay - Anadolu Efes

Birkan Batuk - Anadolu Efes

Tolga Geçim - Banvit

Sertaç Şanlı - Beşiktaş JK Sompo Japan

Semih Erden - Beşiktaş JK Sompo Japan

Furkan Aldemir - Darüşşafaka Basketbol

Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Doğuş

Hüseyin Göksenin Köksal - Galatasaray Odeabank

Ege Arar - Galatasaray Odeabank

Berk İbrahim Uğurlu - Pınar Karşıyaka

Metin Türen - Pınar Karşıyaka

Alp Karahan - Pınar Karşıyaka

J.Metecan Birsen - Sakarya BŞB Basketbol



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Barış Ermiş - Tofaş