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12 Ekim 2018 Cuma 13:28

A Milli Futbol Takımı Rusya maçı hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Uluslar Ligi’nde pazar günü Rusya ile oynayacağı karşılaşma için bugün Soçi’ye yolculuk edecek A Milli Futbol Takımı, uçuş öncesinde Rize’de bir antrenman yaptı.

A Milli Futbol Takımı Rusya maçı hazırlıklarını sürdürdü
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UEFA Uluslar Ligi’nde pazar günü Rusya ile oynayacağı karşılaşma için bugün Soçi’ye yolculuk edecek A Milli Futbol Takımı, uçuş öncesinde Rize’de bir antrenman yaptı.

Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanda, dün akşam Bosna-Hersek’e karşı oynanan özel maçta 60 dakika ve üzerinde süre alan futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Sakatlığı süren İrfan Can Kahveci, takımdan ayrı düz koşu yaptı.

A Milli Takım kafilesi, bugün saat 17.00’de Trabzon Havalimanı’ndan Rusya’nın Soçi kentine uçacak.
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