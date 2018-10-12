12 Ekim 2018 Cuma 13:28

A Milli Futbol Takımı Rusya maçı hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Uluslar Ligi’nde pazar günü Rusya ile oynayacağı karşılaşma için bugün Soçi’ye yolculuk edecek A Milli Futbol Takımı, uçuş öncesinde Rize’de bir antrenman yaptı.