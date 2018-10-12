A Milli Futbol Takımı Rusya maçı hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Uluslar Ligi’nde pazar günü Rusya ile oynayacağı karşılaşma için bugün Soçi’ye yolculuk edecek A Milli Futbol Takımı, uçuş öncesinde Rize’de bir antrenman yaptı.
Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanda, dün akşam Bosna-Hersek’e karşı oynanan özel maçta 60 dakika ve üzerinde süre alan futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Sakatlığı süren İrfan Can Kahveci, takımdan ayrı düz koşu yaptı.A Milli Takım kafilesi, bugün saat 17.00’de Trabzon Havalimanı’ndan Rusya’nın Soçi kentine uçacak.