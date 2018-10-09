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09 Ekim 2018 Salı 19:20

A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

Bosna Hersek ile Rize’de özel maç yapacak olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Serebral Palsi (Beyin felci) hastaları, antrenman öncesinde futbolcularla fotoğraf çektirdi.

A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü
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Bosna Hersek ile Rize’de özel maç yapacak olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Serebral Palsi (Beyin felci) hastaları, antrenman öncesinde futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Bosna Hersek ile 11 Ekim’de Rize’de özel maça çıkacak olan ve sonrasında 14 Ekim’de Rusya’yla deplasmanda Uluslar Ligi mücadelesinde boy gösterecek A Milli Futbol Takımı, bu karşılaşmaların hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman öncesinde tesislere gelen Yıldız Çocuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki Serebral Palsi (Beyin felci) hastaları, milli takım kampını ziyaret etti. Futbolcular ve teknik heyetle fotoğraf çektiren ziyaretçiler, daha sonra idmanı takip etti. Çalışma öncesinde Teknik Direktör Mircea Lucescu, topla ısınan futbolculara eşlik ederek pas çalışması yaptı. Rumen teknik adamın keyifli görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Düz koşu ve ısınma hareketleri yapan futbolcular, daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. A Milliler yarın sabah özel uçakla Rize’ye gidecek.
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