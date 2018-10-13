A Milli Takım, Rusya maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Takım, Rusya ile yarın akşam Soçi kentinde oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçının hazırlıklarını tamamladı.Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde Adler Antrenman Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmana aday kadroda yer alan tüm...

A Milli Takım, Rusya ile yarın akşam Soçi kentinde oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde Adler Antrenman Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alan oyunları ve çift kaleli taktik çalışma ile devam etti. Son bölümde ise şut çalışması yapıldı.