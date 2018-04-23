SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Nisan 2018 Pazartesi 21:59

Aatif, Antalyaspor’u da boş geçmedi

Fenerbahçe’nin Faslı futbolcusu Aatif Chahechouhe, Antalyaspor karşısında da gol atarak bu haftayı da boş geçmedi.

Aatif, Antalyaspor'u da boş geçmedi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Fenerbahçe’nin Faslı futbolcusu Aatif Chahechouhe, Antalyaspor karşısında da gol atarak bu haftayı da boş geçmedi.

Spor Toto Süper Lig’de evinde Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe’de Aatif Chahechouhe durdurulamıyor. Son haftalarda gösterdiği performans ile takımını sırtlayan Faslı futbolcu, Antalyaspor karşısında da attığı golle 30. haftayı da boş geçmedi. 27. haftada oynanan Kayserispor ve 29. haftada Sivasspor karşısında attığı 1’er golle takımının ofans yükünü çeken 31 yaşındaki futbolcu 30. haftada oynanan Antalyaspor müsabakasında da gol atarak takımını galibiyete taşıyan isimler arasında yer alırken yerini 90+1. dakikada alkışlar eşliğinde Alper Potuk’a bıraktı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku