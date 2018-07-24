Fenerbahçeli futbolcu Aatif Chahechauhe, menisküs operasyonu geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten Chahechauhe’nun sağlık durumu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Hissettiği ağrılar sebebiyle yapılan tetkikler sonucu sol dizinde menisküs yırtığı tespit edilen Aatif Chahechauhe, Liv Hospital’da Prof. Dr. Uğur Haklar tarafından başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavisi kulüp doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözetiminde devam etmektedir" denildi.