Abdullah Avcı'ya Sertaç Güven'den Övgü Yağdı

Abdullah Avcı için Trabzon kulübü kurul üyesi Sayın Sertaç Güven Bey övgü dolu sözlerle takdir ettiğini belirtti. Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven Abdullah avcı için sezon başında aldığımız kötü sonuçların arkasından göreve gelen teknik direktör Sayın Abdullah Avcı’nın yüreğini ortaya koyarak olağan üstü çaba sarf etmesi ile “Psikolojik olarak fazlasıyla yıpranmış olan ayrıca şampiyonluğu kaybetmiş takımımızı yeniden dirilteceğine inanıyorum dedi. Sayın direktör Abdullah Avcı’nın takımımızdaki Oyuncu grubunu eski ruhuna tekrar döndürdü” dedi. 1xbet bahis

Sertaç Güven Trabzon Spor İçin Umutluyum Dedi

Trabzon spor Dergisi'ne verdiği bir röportajında Trabzon spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi görevini yapan Sayın Sertaç Güven geçen sezonun talihsizlikleri kulübümüz için biraz sıkıntılı olsa da önümüz deki sezon için çok umutluyuz dedi. Yeni gelen teknik direktör Abdullah Avcının göreve başlaması ile takıma can suyu verdiğini söyledi. Avcının Doğru planlama ve doğru hamleleri ile takımın başarıya ulaşacağını anlattı. 1xbet yeni giriş

Sertaç Güven röportajında "Saha içerisinde takımın ne oynadığını bilmesi, armanın ağırlığı için çaba göstermesi umut verici’’dedi. 1xbet зеркало

Güven röportajının devamında ‘’Tabii iyi bir takımın oluşmasında yapılan ekonomik reformları asla göz ardı edemeyiz’’ diye ifade verdi. Takımın mutluluğu sahalara yansıyınca ortaya çok güzel işler çıkacağına inanıyorum dedi. Trabzon spor taraftarlarının bize olan inancını boşa çıkarmayacağız önümüzdeki günlerde çok coşkulu maçlar yaşayacağız dedi.