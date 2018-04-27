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27 Nisan 2018 Cuma 14:50

Abhazya’dan FIFA 2018 güvenlik açıklaması

Rusya’da 14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan Dünya Kupası müsabakalarında Rusya’dan Abhazya’ya geçişlere kısıtlama getirilecek. Abhazya’da konu ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Abhazya'dan FIFA 2018 güvenlik açıklaması
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Rusya’da 14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan Dünya Kupası müsabakalarında Rusya’dan Abhazya’ya geçişlere kısıtlama getirilecek. Abhazya’da konu ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Rusya’nın 17 şehrinde gerçekleşecek olan FIFA 2018 Dünya Kupası organizasyonu ile ilgili Rusya tarafından Abhazya’ya geçişler konusunda kısıtlama açıklaması yapıldı. Abhazya Tatil ve Turizm Bakan Yardımcısı Astamur Ahba, konu ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Ahba’nın yaptığı açıklamalara göre, Rusya’dan Abhazya’ya 1 Haziran ve 17 Temmuz tarihleri arasında toplu geçişlerde kısıtlama geldi. Ahba kısıtlama ile ilgili bilgi vererek, “Rusya ve Abhazya arasında bulunan Psou sınır kapısından Abhazya’ya geçişler konusunda Rusya güvenlik önlemlerini arttırma kararı aldı. Bu karara göre sınırdan otobüsler ile geçişler yapılamayacak. Yani turist grupları otobüsler ile geçiş yapamayacak. Fakat otomobiller ile geçişlere kısıtlama getirilmedi. Konu ile ilgili Soçi belediye başkan yardımcısı ile bir görüşme yapacağız” dedi.
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