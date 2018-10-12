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12 Ekim 2018 Cuma 12:07

Adana Demirspor’da Elazığspor maçı hazırlıkları sürüyor

A Milli Futbol Takımı’nın Bosna Hersek ve Rusya ile oynayacağı maçlar nedeniyle, liglere verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Adana Demirspor, Elazığspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.Günün ilk antrenmanına sabah saat...

Adana Demirspor'da Elazığspor maçı hazırlıkları sürüyor
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A Milli Futbol Takımı’nın Bosna Hersek ve Rusya ile oynayacağı maçlar nedeniyle, liglere verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Adana Demirspor, Elazığspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Günün ilk antrenmanına sabah saat 10.00’da başlayan Adana Demirspor, 1 saat antrenman yaptı. Antrenmana milli takımda olan Pote ve sakatlığı bulunan Murat Akın katılamadı.

Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde yapılan antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Adana Demirspor, hazırlıklarını bugün akşam 18.00’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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