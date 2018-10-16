Adana Demirspor’da Elazığspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Elazığspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetimindeki antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon ve streching...

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Elazığspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetimindeki antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana milli takımda olan Pote ve sakatlığı bulunan Murat Akın katılmadı.

Adana Demirspor, hazırlıklarını bugün saat 17.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.